Тысячи человек в фан-зоне поздравили игрока ФК "Ростов" с днем рождения

Posted 20 июня 2018, 07:49
Published 20 июня 2018, 07:49
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Игроку сборной Исландии во вторник исполнилось 32 года. В этот день несколько тысяч человек собрались в фан-зоне на Театральной площади, чтобы посмотреть трансляцию очередного матча чемпионата России.
Фанаты исполнили боевой клич, которым исландские болельщики стали известны на чемпионате Европы в 2006 году. Они поднимали руки над головой, хлопали в ладоши и выдыхали "Ху".
Напомним, футболист присоединился к "Ростову" в начале 2018 года.
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