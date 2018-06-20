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Posted 20 июня 2018, 07:49

Published 20 июня 2018, 07:49

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Тысячи человек в фан-зоне поздравили игрока ФК "Ростов" с днем рождения

20 июня 2018, 07:49
В Ростове-на-Дону на фестивале болельщиков тысячи футбольных фанатов поздравили игрока клуба "Ростов" Рагнара Сигурдссона с днем рождения, сообщается в соцсети "ВКонтакте", в одной из городских групп.

Игроку сборной Исландии во вторник исполнилось 32 года. В этот день несколько тысяч человек собрались в фан-зоне на Театральной площади, чтобы посмотреть трансляцию очередного матча чемпионата России.

Фанаты исполнили боевой клич, которым исландские болельщики стали известны на чемпионате Европы в 2006 году. Они поднимали руки над головой, хлопали в ладоши и выдыхали "Ху".

Напомним, футболист присоединился к "Ростову" в начале 2018 года.

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