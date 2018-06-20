В ЮФО и СКФО разыграно 600 билетов на игры ЧМ-2018

Кроме того, была запущена акция "Футболомания", у пользователей есть возможность подключить Интернет, интерактивное ТВ и стать обладателем компьютерной игры FIFA 18, которая имеет десятки миллионов поклонников.Для получения ключа к игре следует до 15 августа сделать заявку на подключение услуг и заплатить авансом три месяца пользования. Также на время ЧМ игроки получат дополнения к игре со всеми сборными, которые участвуют в ЧМ.Узнать о розыгрышах можно на портале fifa2018.rt.ru.