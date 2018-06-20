В ЮФО и СКФО разыграно 600 билетов на игры ЧМ-2018

"Организация, являющаяся официальным спонсором, начала разыгрывать билеты на все игры, в том числе финальную. Победителями стали и бизнесмены, которые начали пользоваться услугами "Ростелекома" в ходе акции "Быть в плюсе", - сказано в публикации.
Отмечается, что для тех, у кого не получилось выиграть билеты, были подготовлены цифровые предложения. Они приблизят фанатов к спортивным событиям.Так, с 13 июня был запущен канал "Матч! Ультра", эфир которого полностью посвящен чемпионату.
Он будет работать до 15 июля, все это время можно беспрерывно смотреть матчи, которые транслирутся в сверхвысоком качестве. Также для пользователей доступны авторские программы и шоу о ЧМ.На канале отсутствует реклама, здесь же появляется эксклюзивная информация о чемпионате.
Кроме того, была запущена акция "Футболомания", у пользователей есть возможность подключить Интернет, интерактивное ТВ и стать обладателем компьютерной игры FIFA 18, которая имеет десятки миллионов поклонников.Для получения ключа к игре следует до 15 августа сделать заявку на подключение услуг и заплатить авансом три месяца пользования. Также на время ЧМ игроки получат дополнения к игре со всеми сборными, которые участвуют в ЧМ.Узнать о розыгрышах можно на портале fifa2018.rt.ru.