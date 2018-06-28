Мошенники продают "билеты" на матчи ЧМ в Ростове в 15 раз дороже сайта FIFA

Так, по данным фейкового ресурса, стоимость билетов четвертой категории на матч составляет 35 тысяч рублей, третьей категории — 40 тысяч рублей, второй категории — 45 тысяч рублей, первой категории — 50 тысяч рублей. При этом на сайте сказано, что во всех категориях остались не проданными менее 20% билетов.