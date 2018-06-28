Мошенники продают "билеты" на матчи ЧМ в Ростове в 15 раз дороже сайта FIFA

Так, в четверг, 28 июня ряд СМИ в Ростовской области сообщили о том, что минимальная стоимость билетов на матч 1/8 ЧМ-2018, который состоится на "Ростов-Арене" 2 июля 2018 года, составляет 35 тысяч рублей. Издания ссылались на сайт welcome2018.me.
Сайт маскируется под официальный интернет-ресурс оргкомитета чемпионата мира по футболу в России — welcome2018.com.
Так, по данным фейкового ресурса, стоимость билетов четвертой категории на матч составляет 35 тысяч рублей, третьей категории — 40 тысяч рублей, второй категории — 45 тысяч рублей, первой категории — 50 тысяч рублей. При этом на сайте сказано, что во всех категориях остались не проданными менее 20% билетов.
Однако официальным сайтом ФИФА по продаже билетов является ru.fifa.com. При этом в настоящее время билетов на игру 1\8 в Ростове-на-Дону нет. Ранее болельщикам были доступны билеты четвертой категории по цене 2240 рублей, третьей категории — 6900 рублей, второй категории — 11100 рублей, первой категории — 14700 рублей.
Впрочем, у болельщиков еще есть надежда приобрести билеты на игру на "Ростов-Арене", они периодически появляются в продаже, правда раскупаются мгновенно.
р2