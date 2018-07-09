"Зельгрос" в Ростове уличили в продаже фарша с кишечной палочкой

"Во время проверки в Мясниковском районе выяснилось, что фарш из говядины и свинины не соответствует требованиям по безопасности мяса и мясной продукции. При употреблении этого продукта в организм человека попадают бактерии группы кишечной палочки. В продукте также содержались сальмонеллы, это может привести к пищевому отравлению", - говорится в сообщении.