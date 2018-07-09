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"Зельгрос" в Ростове уличили в продаже фарша с кишечной палочкой

9 июля 2018, 12:08
Арбитражный суд Ростовской области не удовлетворил требования компании "Зельгрос" об отмене штрафа в размере 300 тысяч рублей за продажу мясной продукции с кишечной палочкой, сообщается в документах суда.

"Во время проверки в Мясниковском районе выяснилось, что фарш из говядины и свинины не соответствует требованиям по безопасности мяса и мясной продукции. При употреблении этого продукта в организм человека попадают бактерии группы кишечной палочки. В продукте также содержались сальмонеллы, это может привести к пищевому отравлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от компании потребовали изъять из оборота указанную продукцию и предоставить документы о ее утилизации. Также организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

"Зельгрос" попытался обжаловать это решение, но проиграл. Теперь была подана жалоба в апелляционную инстанцию.

Напомним, в Ростове работает гипермаркет Selgros Cash & Carry, который располагается в 1-м Машиностроительном переулке.

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