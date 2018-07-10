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Птичий грипп обнаружили на территории донской птицефабрики

10 июля 2018, 17:49
В Ростовской области обнаружили геном вируса гриппа в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории "Птицефабрики Белокалитвинская", сообщает правительство региона.

"Эпизоотическим очагом определили всю территорию птицефабрики. Радиус опасной зоны составил пять километров, радиус зоны наблюдения - 10 километров", - сказано в публикации.

Отмечается, что на имя главы региона Василия Голубева направили представление о наложении ограничительных мер. В данный момент на месте работают ветеринары. В радиусе 10 километров проводится клинический осмотр птицы в личных хозяйствах, запланировано проведение вынужденной вакцинации.

Добавим, что в конце 2016 года на производстве донского предприятия "Евродон" вспыхнул также птичий грипп.

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