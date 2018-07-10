Птичий грипп обнаружили на территории донской птицефабрики

Отмечается, что на имя главы региона Василия Голубева направили представление о наложении ограничительных мер. В данный момент на месте работают ветеринары. В радиусе 10 километров проводится клинический осмотр птицы в личных хозяйствах, запланировано проведение вынужденной вакцинации.