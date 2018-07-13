Охрана "Донавтовокзала" не пропускает журналистов с билетами на автобус

Одна из транспортных компаний объявила в начале июля о планах прекратить сотрудничество с ростовским автовокзалам по маршрутам в Крым из-за многомиллионных долгов.
Журналист издания RostovGazeta приехал на автовокзал, чтобы поговорить с его руководством, однако получил отказ. Начальник охраны Михаил Яцук сообщил, что получить комментарий журналист может только с официального разрешения, а пройти на площадку с автобусами - только при наличии билета.
Журналист купил билет с целью пройти на автоплощадку, но на пункте осмотра в прохождении было отказано. На что журналист сказал, что это является нарушением его прав, так как противоречит законодательству РФ и нарушает его права как гражданина страны.
В итоге охрана не пропустила корреспондента, но вызвала начальника вокзала, который не смог ответить на вопросы о возможном прекращении сообщения с Крымом. Он также не оказал содействие в прохождении пункта охраны.