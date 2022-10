Автовокзал Ростова погряз в долгах и скандалах, но придумал отмазки

Примечательно, что свыше 83% в уставном капитале принадлежит трем компаниям - FLEXONET MANAGEMENT LTD Promitheos, FORTWAY CONSULTING LTD Promitheos и GRAFMOND INVESTMENTS LTD Stasikratous, зарегистрированным на Кипре. Зачем руководству компании понадобилось передавать доли в управление иностранных бенефициаров, остается только догадываться. Но, как известно, при помощи передачи правления в руки кипрских компаний, российские предприятия могут преследовать цель сохранения конфиденциальности и защиты активов компании от кредиторов или других нежелательных посягательств. Ведь чтобы что-то у кого-то забрать, нужно точно знать, что это что-то существует на самом деле. А незнание того, кто же является реальным владельцем, как минимум, может затруднить процесс экспроприации.