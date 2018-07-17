Автовокзал Ростова погряз в долгах и скандалах, но придумал отмазки

К слову, ранее "Донавтовокзал" уже однажды сумел обратить взыскание на его имущество, заложенное по кредиту "Таганрогскому автомобильному заводу". В 2008 году "Донавтовокзал", входящий в то время, как и ТагАЗ в финансово-промышленную группу "Донивест" Михаила Парамонова, выступил поручителем, предоставив в залог автовокзальный комплекс в Ростове-на-Дону. Обанкротившийся завод обязательства по кредиту не исполнил, и банк обратился в суд с требованием к поручителю. Судебные тяжбы по этому поводу в арбитражах Ростовской области и Москвы шли в течение семи лет. При этом в ходе процесса "Донавтовокзал" сумел доказать, что договор поручительства с ВТБ является недействительным. На этом основании 15-й арбитражный апелляционный суд отказал банку ВТБ в требовании взыскать с ПАО "Донавтовокзал" 614 миллиона рублей и обратить взыскание на заложенное имущество.