Автовокзал Ростова погряз в долгах и скандалах, но придумал отмазки

Журналисты RostovGazeta попробовали разобраться в причинах происходящего, изучили документы предприятия и даже поговорили с его руководством, которое избегает всяческого общения со СМИ. Автовокзал Ростова, владельцами которого оказались офшорные компании, винит в своих проблемах исключительно внешние факторы и пассажиров.
Виноваты пассажиры, самолеты, поезда
На днях Арбитражный суд Ростовской области принял к производству очередной иск "Ростовской транспортной компании" (РТК) к "Донавтовокзалу" с требованием выплатить 3,4 миллиона рублей долга.
Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, исковые требования сложились из долга за организацию пассажирских перевозок, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. При этом менее месяца назад суд уже обязал "Донавтовокзал" выплатить в адрес РТК аналогичную сумму за то, что компания не перечислила средства перевозчику, заработанные на продаже билетов в марте 2018 года. Однако данное решение суда ответчик так и не исполнил.
Несколькими днями ранее Ассоциация работников транспорта и туризма сообщила, что долги "Донавтовокзала" перед перевозчиками превысили 100 миллионов рублей. По этой причине АРТТ опасается прекращения автобусного сообщения с городами Крыма - Ялтой и Феодосией, а также со Ставрополем, Волгоградом, Саратовом, Харьковом. В настоящее время автобусы РТК уже перестали ходить в станицу Тацинскую. В общей сложности ПАО "Донавтовокзал" имеет задолженность перед 17 перевозчиками, которые входят в Ассоциацию работников транспорта и туризма (АРТТ). Данные компании также находятся на грани банкротства.
"Невыполнение договорных обязательств автовокзала может лишить молодежь области возможности поступления в ростовские высшие учебные заведения и оставить сотни тысяч людей без отпуска. Распрощаться с немалой частью зарплаты, чтобы уехать куда-то на поезде или самолете, согласны не все. В июле сложившаяся ситуация стала особенно острой. Организация не только проигнорировала решение суда, но и не заплатила РТК за следующие месяцы сотрудничества - апрель, май и июнь", - бьют тревогу в АРТТ.
Руководство же автовокзала отрицает наличие проблем с перевозчиками. В беседе с корреспондентом RostovGazeta начальник Главного автовокзала в Ростове-на-Дону Игорь Рудзинский заявил, что ничего не знает о возможном сокращении маршрутов ряда внутриобластных и межрегиональных направлений.
Сообщения о многомиллионных долгах перед перевозчиками собеседник агентства также отказался комментировать. "Это бухгалтерская информация, она касается бухгалтерской деятельности. По поводу долгов я не в курсе", - отметил Рудзинский.
Согласно документам, которые есть в распоряжении RostovGazeta, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Ростовской области находятся 12 исков, в которых ПАО "Донавтовокзал" выступает в качестве ответчика. Большинство из них поданы транспортными компаниями с формулировкой "О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки". Общая сумма требований по семи искам составляет более 8,7 миллиона рублей.
Согласно годовому отчету компании, основным фактором, который оказывает влияние на деятельность организации, является снижение потребительского спроса на услуги пассажирских автотранспортных предприятий Ростовской области из-за того, что железнодорожные и авиаперевозки пользуются большим спросом. В связи с этим "Донавтовокзал" предупредил о возможных кадровых сокращениях и оптимизации сети за счет закрытия отдельных, наименее окупаемых автовокзалов и автостанций. Напомним, что в настоящее время организация пассажирских перевозок "Донавтовокзала" характеризуется сетью, состоящей из 476 маршрутов.
Стрижка пассажиров
Свое отношение не только к перевозчикам и пассажирам, но и к региональным органам власти "Донавтовокзал" неоднократно демонстрировал, игнорируя предписания Ростовского УФАС России, который требовал от организации прекратить взимать комиссию при предварительной продаже билетов. Также компания была уличена в картельном сговоре с организацией "Транс Сервис". Стороны заключили договор аренды помещения на территории автовокзала, здесь "Транс Сервис" реализовывал билеты по завышенной цене по сравнению с "Донавтовокзалом", кассиры которого направляли пассажиров в кассы другой организации, мотивируя тем, что билетов на нужный рейс не осталось.
После того, как кассу "Транс Сервиса" пришлось закрыть, по данным АРТТ, на том же месте заработала касса ИП Стрельцова, которая также осуществляет продажу билетов на рейсы перевозчиков, не имеющих в установленном порядке расписаний движения, однако они отправляются от автовокзала ежедневно в одно и то же время. При этом в кассе ИП Стрельцова, куда перенаправляют клиентов кассиры автовокзала, стоимость билетов в Волгоград была завышена на 65 рублей, в Ейск — на 30 рублей, в Каневскую — на 39 рублей, в Махачкалу — на 281 рубль, Назрань — 200 рублей, Хасавюрт — на 260 рублей .
"Чтобы скрыть нарушения, вместо билета людям выдают посадочный талон. Из-за сложившейся ситуации пассажиропоток и, соответственно, доход легальных перевозчиков уменьшается, что влияет на состояние их автопарка и возможность вообще продолжать работу в дальнейшем", - предположили в АРТТ.
На те же грабли
Некоторые финансовые проблемы у "Донавтовокзала" все же имеются, чтобы это понять не нужны внутренние бухгалтерские документы, на которые ссылался господин Рудзинский. Достаточно информации из открытых источников. В 2017 году компания сработала с прибылью всего в два миллиона рублей, несмотря на полученную выручку от продаж, превышающую 255,8 миллиона рублей. Впрочем, положительный финансовый результат был получен организацией впервые за последние минимум пять лет. Так, в 2016 году при выручке в 254 миллиона рублей, убытки компании достигали почти 11,5 миллиона рублей.
Кроме того, аудиторы ООО "Толковые люди", проводившие проверку годовой отчетности и деятельности ПАО "Донавтовокзал" в 2017 году выявили ряд несостыковок. Так, например, в бухгалтерской отчетности было найдено искажение резерва по сомнительным долгам в размере 5,5 миллиона рублей. Были завышены показатели в строках "Дебиторская задолженность", "Нераспределенный непокрытый убыток", "Прочие доходы" и "Чистая прибыль". Кроме того, в виду отсутствия подтверждающих документов, не было получено доказательств в отношении величины переоценки внеоборотных активов в размере 23,54 миллиона рублей.
Также у аудиторской компании вызвало определенные сомнения то, что "Донавтовокзал" выступил поручителем по обязательствам ООО "Институт перспективных технологий связи" перед АКБ "Фора-Банк" по кредитному договору на сумму 650 миллионов рублей. Срок погашения данного кредита истекает в январе 2028 года. По мнению аудиторов, в случае, если заемщик не погасит кредит, это грозит серьезными проблемами "Донавтовокзалу", вплоть до прекращения деятельности. Кроме того, компания передала банку в качестве залога свои активы — недвижимое имущество и право аренды земельных участков на сумму свыше 602,8 миллиона рублей по договору ипотеки.
По информации, имеющейся у RostovGaseta, основным видом деятельности ООО "Институт перспективных технологий связи" является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания была зарегистрирована в 2015 году в Ростове-на-Дону. Ее директором является Армен Оганесян.
К слову, ранее "Донавтовокзал" уже однажды сумел обратить взыскание на его имущество, заложенное по кредиту "Таганрогскому автомобильному заводу". В 2008 году "Донавтовокзал", входящий в то время, как и ТагАЗ в финансово-промышленную группу "Донивест" Михаила Парамонова, выступил поручителем, предоставив в залог автовокзальный комплекс в Ростове-на-Дону. Обанкротившийся завод обязательства по кредиту не исполнил, и банк обратился в суд с требованием к поручителю. Судебные тяжбы по этому поводу в арбитражах Ростовской области и Москвы шли в течение семи лет. При этом в ходе процесса "Донавтовокзал" сумел доказать, что договор поручительства с ВТБ является недействительным. На этом основании 15-й арбитражный апелляционный суд отказал банку ВТБ в требовании взыскать с ПАО "Донавтовокзал" 614 миллиона рублей и обратить взыскание на заложенное имущество.
Примечательно, что свыше 83% в уставном капитале принадлежит трем компаниям - FLEXONET MANAGEMENT LTD Promitheos, FORTWAY CONSULTING LTD Promitheos и GRAFMOND INVESTMENTS LTD Stasikratous, зарегистрированным на Кипре. Зачем руководству компании понадобилось передавать доли в управление иностранных бенефициаров, остается только догадываться. Но, как известно, при помощи передачи правления в руки кипрских компаний, российские предприятия могут преследовать цель сохранения конфиденциальности и защиты активов компании от кредиторов или других нежелательных посягательств. Ведь чтобы что-то у кого-то забрать, нужно точно знать, что это что-то существует на самом деле. А незнание того, кто же является реальным владельцем, как минимум, может затруднить процесс экспроприации.
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