Неделя в Ростове: дельфин на завтрак, секреты церкви, обратная сторона ЧМ

После завершения соревнований часть запретов сняли, и начала появляться хоть какая-то информация о проблемах, которые остались незамеченными болельщиками и жителями города. Ранее губернатор региона Василий Голубев без конкретики рассказал о планах уволить чиновников, которые не справились со своими задачами в этот период, но пока громких отставок не последовало. Полиция, которая привыкла замалчивать любой негатив, начала неохотно рассказывать о возвращении в город криминала. На минувшей неделе стало известно о задержании во время игр ЧМ-2018 группы ростовчан и жителей соседнего Краснодарского края за попытку устроить драку и мат. Суд запретил болельщикам год посещать спортивные соревнования. В настоящее время в РФ начала обсуждаться возможность введения FAN ID для болельщиков, которое должно позволить бороться с правонарушениями. Ростовские фанаты еще не выразили свое отношение к этой теме.