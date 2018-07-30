Неделя в Ростове: дельфин на завтрак, секреты церкви, обратная сторона ЧМ

После завершения соревнований часть запретов сняли, и начала появляться хоть какая-то информация о проблемах, которые остались незамеченными болельщиками и жителями города. Ранее губернатор региона Василий Голубев без конкретики рассказал о планах уволить чиновников, которые не справились со своими задачами в этот период, но пока громких отставок не последовало. Полиция, которая привыкла замалчивать любой негатив, начала неохотно рассказывать о возвращении в город криминала. На минувшей неделе стало известно о задержании во время игр ЧМ-2018 группы ростовчан и жителей соседнего Краснодарского края за попытку устроить драку и мат. Суд запретил болельщикам год посещать спортивные соревнования. В настоящее время в РФ начала обсуждаться возможность введения FAN ID для болельщиков, которое должно позволить бороться с правонарушениями. Ростовские фанаты еще не выразили свое отношение к этой теме.
На минувшей неделе мы опубликовали расследование о доходах и расходах церкви, которые остаются засекреченными. Даже поверхностный анализ позволяет сделать вывод о серьезных масштабах этой "корпорации", а также о проблемах с учетом и распределением денежных средств. Все опрошенные нами представители церкви высказали мнение о необходимости введения 10-процентного налога на верующих. При этом мнения о необходимости отчитываться перед своими же прихожанами внутри церкви разделились.
Много шума наделала новость о попытке съесть дельфина на берегу Азовского моря. Местные жители нашли зажаренное животное, которое не успело стать чьим-то завтраком. В связи с этим эксперты обратили внимание на проблему гибели этих млекопитающих из-за деятельности браконьеров, а также посоветовали не есть умерших животных. В большинстве стран мира убийство дельфинов находится под запретом, только в Азии его продолжают употреблять в пищу.