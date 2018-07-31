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Ростовского режиссера убили в ЦАР - СМИ

31 июля 2018, 23:01
В Центральноафриканской республике были убиты режиссер-документалист из Ростова-на-Дону Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко, сообщает издание РИА "Новости".

"Миссию ООН по стабилизации в ЦАР уведомили о наличии трех тел в автомобиле. Он был оставлен в 33 километрах к северу от Сибута", - пишет издание.

Отмечается, что на машине обнаружили множество пулевых отверстий. Издание пишет, что экс-жена Джемаля подтвердила его гибель.

Изначально появились сведения, что рядом с убитыми были найдены пресс-карты газеты "Известия". Позже издание РИА "Новости" узнало, что у журналистов были просроченные удостоверения различных СМИ.

Выяснилось, что журналисты отправились в ЦАР на съемки документального фильма. Источник в полиции ЦАР рассказал "Интерфаксу", что причиной убийства мог стать грабеж.

"Интерфакс" уточнил, что по факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело.

Расторгуев родился в 1971 году в Ростове-на-Дону. Он снял документальные фильмы "Я тебя люблю" и "Я тебя не люблю".

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