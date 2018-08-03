rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Тело ростовского режиссера Расторгуева, убитого в ЦАР, передадут семье

3 августа 2018, 10:48
Тело режиссера из Ростова-на-Дону Александра Расторгуева, погибшего в Центральной Африке, передадут родственникам после того, как завершатся следственные действия, пишет РИА "Новости".

Напомним, что сотрудники СМИ Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. При себе у них имелись просроченные журналистские удостоверения. Российский Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По данным Центра управления расследованиями, журналисты отправились в ЦАР на съемки документального фильма о российских военных инструкторах. Тела убитых начнут транспортировать в Россию в пятницу. По словам соавтора Расторгуева Сусанны Баранжиевой, в СКР пообещали отдать родственникам тело режиссера во вторник. Где будет похоронен кинематографист, пока неизвестно.

р2

Материалы по теме
Убитого в Африке режиссера могут похоронить в РостовеСледов пыток ростовского режиссера в ЦАР не нашли — Захарова
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00