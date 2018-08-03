Тело ростовского режиссера Расторгуева, убитого в ЦАР, передадут семье

Напомним, что сотрудники СМИ Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. При себе у них имелись просроченные журналистские удостоверения. Российский Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство".
По данным Центра управления расследованиями, журналисты отправились в ЦАР на съемки документального фильма о российских военных инструкторах. Тела убитых начнут транспортировать в Россию в пятницу. По словам соавтора Расторгуева Сусанны Баранжиевой, в СКР пообещали отдать родственникам тело режиссера во вторник. Где будет похоронен кинематографист, пока неизвестно.
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