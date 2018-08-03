В Ростове возведут новый микрорайон с социальной и спортивной инфраструктурой

Известно, что новый жилой комплекс появится в границах участка улиц Вересаева и Берберовской.
По словам представителя "Проектного института архитектуры и строительства" Елены Парчелли, которая выступила главным архитектором проекта, на территории нового микрорайона предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура — детсады, школа, медицинские учреждения, а также планируется построить большой физкультурно-оздоровительный комплекс и Дом быта. Также в границах жилого комплекса будут созданы зоны для активного и размеренного отдыха.
При этом главный архитектор Ростова Роман Илюгин объявил журналистам, что проект ЮСИ успешно прошел общественные слушания. А руководитель "ЮгСтройИнвенст-Дон" Игорь Папко сообщил, что при разработке проекта были соблюдены все требования законодательства Ростовской области. "Мы стараемся постоянно следить за изменяющимися требованиями и нормами. И, ни для кого не секрет, что мода диктует свои тренды в сфере строительства жилья, но не всегда их можно реализовать в регионах, поскольку некоторые совершенно не соответствуют реалиям городов. В связи с этим ЮСИ разрабатывает максимально комфортные и доступные для российских субъектов проекты, поэтому нам не придется в будущем дорабатывать проект застройки микрорайона рядом с Александровской рощей, он изначально создан с учетом всех нюансов", - подчеркнул Игорь Папко.
Кстати, как сообщалось ранее, часть квартир в новом микрорайоне будет передана обманутым дольщикам по условиям регионального закона.
Почетный архитектор России Владимир Гейер также положительно оценил проект ЮСИ. Он отметил, что проект выполнен грамотно, к тому же максимально обеспечен социальной инфраструктурой и парковками.
При этом руководство строительной компании уверяет, что все это повлияет на стоимость квартир, поскольку ЮСИ стремится строить доступное жилье. Так, по данным Росреестра, "ЮгСтройИнвест" занимает четвертое место в России по объемам текущего строительства. Ростовчанам застройщик известен по жилому комплексу "Красный Аксай".