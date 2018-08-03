В Ростове возведут новый микрорайон с социальной и спортивной инфраструктурой

При этом главный архитектор Ростова Роман Илюгин объявил журналистам, что проект ЮСИ успешно прошел общественные слушания. А руководитель "ЮгСтройИнвенст-Дон" Игорь Папко сообщил, что при разработке проекта были соблюдены все требования законодательства Ростовской области. "Мы стараемся постоянно следить за изменяющимися требованиями и нормами. И, ни для кого не секрет, что мода диктует свои тренды в сфере строительства жилья, но не всегда их можно реализовать в регионах, поскольку некоторые совершенно не соответствуют реалиям городов. В связи с этим ЮСИ разрабатывает максимально комфортные и доступные для российских субъектов проекты, поэтому нам не придется в будущем дорабатывать проект застройки микрорайона рядом с Александровской рощей, он изначально создан с учетом всех нюансов", - подчеркнул Игорь Папко.