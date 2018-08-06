Количество медуз выросло в Азовском море из-за роста концентрации соли в воде

На увеличение численности корнеротоа, редко появляющегося в Азовском море, но постоянно обитающего в Черном, повлияла постоянно возрастающая соленость водоема. Кроме того, свою роль сыграла повышенная температура воды, обилие пищи и слабая конкуренция со стороны планктоноядных рыб.