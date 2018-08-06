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Количество медуз выросло в Азовском море из-за роста концентрации соли в воде

6 августа 2018, 12:10
Необычно высокую численность медуз Rhizostoma pulmo отметили в июле 2018 года в Азовском море, сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"В июле численность данного вида медуз составляла до 100 особей на один квадратный метр, наибольшее количество до 1040 медуз на квадратный метр наблюдалась в юго-западной части моря", - сказано в сообщении.

На увеличение численности корнеротоа, редко появляющегося в Азовском море, но постоянно обитающего в Черном, повлияла постоянно возрастающая соленость водоема. Кроме того, свою роль сыграла повышенная температура воды, обилие пищи и слабая конкуренция со стороны планктоноядных рыб.

Отмечается, что первую вспышку увеличения численности медуз в Азовском море наблюдали в 1976 году, когда соленость воды достигла 13%. В 2018 году уровень солености воды в Азовском море превысил 14%.

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