Количество медуз выросло в Азовском море из-за роста концентрации соли в воде

"В июле численность данного вида медуз составляла до 100 особей на один квадратный метр, наибольшее количество до 1040 медуз на квадратный метр наблюдалась в юго-западной части моря", - сказано в сообщении.
На увеличение численности корнеротоа, редко появляющегося в Азовском море, но постоянно обитающего в Черном, повлияла постоянно возрастающая соленость водоема. Кроме того, свою роль сыграла повышенная температура воды, обилие пищи и слабая конкуренция со стороны планктоноядных рыб.
Отмечается, что первую вспышку увеличения численности медуз в Азовском море наблюдали в 1976 году, когда соленость воды достигла 13%. В 2018 году уровень солености воды в Азовском море превысил 14%.
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