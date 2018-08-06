Осенью закончат капремонт "Театра сказок" в Ростове

"В ходе выездного совещания заместитель главы администрации города Елена Кожухова, занимающаяся социальными проблемами, проверила ход работ, начавшихся в середине лета", - говорится в публикации. В настоящее время на объекте уже демонтировали старую сцену, очистили фасад строения, проводят ремонт сидений и крыши амфитеатра.
По проекту, амфитеатр облицуют искусственным камнем под мрамор, сиденья изготовят из бука. Само строение облицуют современным неприхотливым и эстетически привлекательным материалом.
Кроме того, в ходе реконструкции в раздевалке для артистов появятся зеркала, а в театре восстановят операторскую кабину и оборудуют новую сцену с выдвижным экраном для показа кинофильмов.
"Театр сказок" - знаковое место для жителей донской столицы. В результате капитального ремонта он должен стать показательным", - подвела итог мероприятия Кожухова.
Отмечается, что на ремонт "Театра сказок" из городского бюджета выделили 9,5 миллиона рублей.