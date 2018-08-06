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Осенью закончат капремонт "Театра сказок" в Ростове

6 августа 2018, 20:55
Капитальный ремонт "Театра сказок", расположенного в парке имени Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону, завершат осенью 2018 года, сведения опубликовала городская администрация.

"В ходе выездного совещания заместитель главы администрации города Елена Кожухова, занимающаяся социальными проблемами, проверила ход работ, начавшихся в середине лета", - говорится в публикации. В настоящее время на объекте уже демонтировали старую сцену, очистили фасад строения, проводят ремонт сидений и крыши амфитеатра.

По проекту, амфитеатр облицуют искусственным камнем под мрамор, сиденья изготовят из бука. Само строение облицуют современным неприхотливым и эстетически привлекательным материалом.

Кроме того, в ходе реконструкции в раздевалке для артистов появятся зеркала, а в театре восстановят операторскую кабину и оборудуют новую сцену с выдвижным экраном для показа кинофильмов.

"Театр сказок" - знаковое место для жителей донской столицы. В результате капитального ремонта он должен стать показательным", - подвела итог мероприятия Кожухова.

Отмечается, что на ремонт "Театра сказок" из городского бюджета выделили 9,5 миллиона рублей.

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