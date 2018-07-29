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Капремонт "Театра сказок" в Ростове завершится осенью

29 июля 2018, 14:44
В Ростове-на-Дону капитальный ремонт "Театра сказок", который располагается в парке имени Вити Черевичкина, завершится осенью, сообщили в администрации города.

"Работы начались 16 июля, на них выделили 9,5 миллиона рублей. Планируется привести в порядок сцену, амфитеатр административного здания и раздевалки", - уточнили в мэрии.

Специалисты уже выполнили работы по очистке фасада здания, демонтажу сцены, ремонтируются крыша и сиденья амфитеатра. Облицовку амфитеатра сделают камнем под мрамор, сиденья изготовят из буковых досок.

Раздевалку для артистов оборудуют зеркалами, в театре появится новая сцена, будет восстановлена операторская кабина.

Кроме того, над сценой может появиться выдвижной экран.

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