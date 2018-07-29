Капремонт "Театра сказок" в Ростове завершится осенью

"Работы начались 16 июля, на них выделили 9,5 миллиона рублей. Планируется привести в порядок сцену, амфитеатр административного здания и раздевалки", - уточнили в мэрии.
Специалисты уже выполнили работы по очистке фасада здания, демонтажу сцены, ремонтируются крыша и сиденья амфитеатра. Облицовку амфитеатра сделают камнем под мрамор, сиденья изготовят из буковых досок.
Раздевалку для артистов оборудуют зеркалами, в театре появится новая сцена, будет восстановлена операторская кабина.
Кроме того, над сценой может появиться выдвижной экран.
р1