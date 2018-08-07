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Отпевание погибшего в ЦАР ростовского режиссера Расторгуева завершилось в Москве

7 августа 2018, 15:23
Церемония отпевания режиссера из Ростовской области Александра Расторгуева завершилась в храме Космы и Дамиана в центре Москвы, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что присутствующие проводили траурный кортеж аплодисментами. При этом официальная церемония прощания состоится чуть позже в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Режиссера похоронят во вторник, 7 августа.

Также в Московской области на Булатниковском кладбище прошла церемония захоронения тела оператора Кирилла Радченко.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля в Центральноафриканской Республике. У них обнаружили просроченные журналистские удостоверения.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. В министерстве иностранных дел России сообщали, что в ЦАР установилась сложная криминогенная обстановка, поэтому посещать эту страну не рекомендуется.

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