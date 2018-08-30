Ростовскому селу пришлось сменить название из-за ошибки во время переписи

"Возможно, произошла какая-то путаница в написании во время переписи, но мы постепенно были вынуждены изменять название хутора в своих документах. Начиная примерно с 2003 или 2004 года, мы постепенно начали применять новое название, подготовили соответствующее постановление главы. Сейчас все приведено в соответствие", - сообщили в сельской администрации.