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Ростовскому селу пришлось сменить название из-за ошибки во время переписи

30 августа 2018, 16:20
Исторически названный по имени реки Эльбузд населенный пункт в Ростовской области после переписи 2002 года из-за ошибки стал Ельбуздом, сообщил RostovGazeta представитель администрации Задонского сельского поселения, куда территориально относится этот хутор.

"Возможно, произошла какая-то путаница в написании во время переписи, но мы постепенно были вынуждены изменять название хутора в своих документах. Начиная примерно с 2003 или 2004 года, мы постепенно начали применять новое название, подготовили соответствующее постановление главы. Сейчас все приведено в соответствие", - сообщили в сельской администрации.

Последними штрихами к переименованию должны стать замена дорожных указателей "Эльбузд" на "Ельбузд" на трассе М-4 "Дон" в районе развязки на хутор. Соответствующее поручение дано губернатором Василием Голубевым министерству транспорта и администрации Азовского района. Остается добавить, что река Эльбузд осталась с прежним названием.

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