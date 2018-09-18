Власти Ростова решили не переименовывать улицы

Представители либерально-демократической партии России 1 сентября отправили председателю ростовской городской думы Зинаиде Неярохиной письмо с предложением переименовать переулок Халтуринский в честь погибшего в конце августа главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту улицу они выбрали из-за того, что на ней находится генконсульство Украины. Степан Халтурин был человеком, совершившим террористический акт в Зимнем дворце в 1880 году и, впоследствии, в советское время стал наиболее почитаемым деятелем революционного движения.
"Комиссия по наименованиям общественно значимых мест ранее приняла решение не переименовывать объекты улично-дорожной сети, так как переименование затрагивает интересы тысяч людей, влечет необходимость существенных финансовых вложений, связанных с внесением изменений в документы всех собственников, в карты города и прочее", - сказал сотрудник пресс-службы. И добавил, что в 2015 году вопрос о переименовании именно Халтуринского переулка уже поднимался комиссией.
По его словам, комиссия решила не менять название переулка, ибо оно представляет из себя историческую ценность. "Ведь в действующем законодательстве России нет документов, характеризующих деятельность Халтурина как "терроризм", - прокомментировал он.
Сотрудник пресс-службы сообщил, что только новые улицы могут получить новое название. Но, он сказал, что в данный момент в Ростове таких улиц нет.
"Тем более, согласно постановлению администрации города от 2014 года сам вопрос об увековечивании может рассматриваться только через год после смерти человека", - добавил он.