Власти Ростова решили не переименовывать улицы

Представители либерально-демократической партии России 1 сентября отправили председателю ростовской городской думы Зинаиде Неярохиной письмо с предложением переименовать переулок Халтуринский в честь погибшего в конце августа главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту улицу они выбрали из-за того, что на ней находится генконсульство Украины. Степан Халтурин был человеком, совершившим террористический акт в Зимнем дворце в 1880 году и, впоследствии, в советское время стал наиболее почитаемым деятелем революционного движения.