rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Ростова решили не переименовывать улицы

18 сентября 2018, 10:17
Городская межведомственная комиссия по наименованиям общественно значимых мест приняла решение не переименовывать улицы Ростова-на-Дону из-за больших финансовых затрат и затрагивания интересов множества людей, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы администрации города Ростова-на-Дону.

Представители либерально-демократической партии России 1 сентября отправили председателю ростовской городской думы Зинаиде Неярохиной письмо с предложением переименовать переулок Халтуринский в честь погибшего в конце августа главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту улицу они выбрали из-за того, что на ней находится генконсульство Украины. Степан Халтурин был человеком, совершившим террористический акт в Зимнем дворце в 1880 году и, впоследствии, в советское время стал наиболее почитаемым деятелем революционного движения.

"Комиссия по наименованиям общественно значимых мест ранее приняла решение не переименовывать объекты улично-дорожной сети, так как переименование затрагивает интересы тысяч людей, влечет необходимость существенных финансовых вложений, связанных с внесением изменений в документы всех собственников, в карты города и прочее", - сказал сотрудник пресс-службы. И добавил, что в 2015 году вопрос о переименовании именно Халтуринского переулка уже поднимался комиссией.

По его словам, комиссия решила не менять название переулка, ибо оно представляет из себя историческую ценность. "Ведь в действующем законодательстве России нет документов, характеризующих деятельность Халтурина как "терроризм", - прокомментировал он.

Сотрудник пресс-службы сообщил, что только новые улицы могут получить новое название. Но, он сказал, что в данный момент в Ростове таких улиц нет.

"Тем более, согласно постановлению администрации города от 2014 года сам вопрос об увековечивании может рассматриваться только через год после смерти человека", - добавил он.

Материалы по теме
ЛДПР решила переименовать Ростовскую область из зависти к КубаниУлицу в Ростове предложили переименовать в честь Александра Захарченко
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14