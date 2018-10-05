rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Белая птица" в Ростове не стала комментировать, попало ли зараженное мясо в продажу

5 октября 2018, 12:24
ООО "Белая птица", на предприятиях которого в Ростовской области обнаружили птичий грипп, не стало комментировать, сколько зараженного мяса попало на полки магазинов, следует из общения с представителем компании Светланой Кобитевой.

В начале октября стало известно, что из-за обнаружения вируса на площадке компании в Каменском районе области ввели карантин. Ранее птичий грипп обнаружили у другого крупного производителя мяса из региона компании "Евродон".

Представитель компании "Белая птица" в понедельник попросила направить вопросы по этой проблеме, однако после этого перестала выходить на связь. Звонки в отдел внутренних коммуникаций сбрасываются в течение нескольких дней.

Компания проигнорировала вопросы о возможных причинах заражения, а также о том, сколько опасного мяса попало на прилавки магазинов. В компании также не ответили на вопрос о том, что планируют предпринять для ликвидации последствий случившегося.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что предприятиям компании может грозить банкротство.

Материалы по теме
Птичий грипп обнаружили на территории донской птицефабрикиПтичий грипп зафиксировали в Каменском районе Ростовской области
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00