"Белая птица" в Ростове не стала комментировать, попало ли зараженное мясо в продажу

В начале октября стало известно, что из-за обнаружения вируса на площадке компании в Каменском районе области ввели карантин. Ранее птичий грипп обнаружили у другого крупного производителя мяса из региона компании "Евродон".
Представитель компании "Белая птица" в понедельник попросила направить вопросы по этой проблеме, однако после этого перестала выходить на связь. Звонки в отдел внутренних коммуникаций сбрасываются в течение нескольких дней.
Компания проигнорировала вопросы о возможных причинах заражения, а также о том, сколько опасного мяса попало на прилавки магазинов. В компании также не ответили на вопрос о том, что планируют предпринять для ликвидации последствий случившегося.
Ранее ряд СМИ сообщал о том, что предприятиям компании может грозить банкротство.