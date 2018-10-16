Экс-таможеннику ужесточили наказание в Ростове за сбыт наркотиков

Posted 16 октября 2018, 10:11
Published 16 октября 2018, 10:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Мусаев решил повысить показатели по работе и для этого встретился со знакомым, который в дальнейшем выступал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Он отдал мужчине марихуану для последующей передачи третьим лицам", - сказано в сообщении.
В это время фигуранта задержали. Преступления были совершены летом 2017 года.
Апелляционный суд приговорил мужчину к 8,5 года колонии строгого режима.
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