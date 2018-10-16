rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2018, 10:11

Published 16 октября 2018, 10:11

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Экс-таможеннику ужесточили наказание в Ростове за сбыт наркотиков

16 октября 2018, 10:11
В Ростове-на-Дону апелляционный суд ужесточил наказание бывшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни Игорю Мусаеву за сбыт запрещенных веществ, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"Мусаев решил повысить показатели по работе и для этого встретился со знакомым, который в дальнейшем выступал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Он отдал мужчине марихуану для последующей передачи третьим лицам", - сказано в сообщении.

В это время фигуранта задержали. Преступления были совершены летом 2017 года.

Апелляционный суд приговорил мужчину к 8,5 года колонии строгого режима.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика