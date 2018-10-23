Ростовчанку осудили за продажу наркотиков кадетам в школе-интернате

Posted 23 октября 2018, 10:21
Published 23 октября 2018, 10:21
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Женщина сбывала наркотики воспитанникам школы-интерната "Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус" Минобороны России. В задержании участвовали военные контрразведчики.
При обыске у злоумышленницы нашли метилэфедрон. Это сильнодействующее наркотическое вещество.
Отмечается, что женщину задержали на территории кадетского корпуса. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
р1