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Posted 23 октября 2018, 10:21

Published 23 октября 2018, 10:21

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовчанку осудили за продажу наркотиков кадетам в школе-интернате

23 октября 2018, 10:21
Аксайский районный суд Ростовской области приговорил к 11 годам колонии местную жительницу, которая занималась продажей наркотиков в школе-интернате, сообщает региональное УФСБ.

Женщина сбывала наркотики воспитанникам школы-интерната "Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус" Минобороны России. В задержании участвовали военные контрразведчики.

При обыске у злоумышленницы нашли метилэфедрон. Это сильнодействующее наркотическое вещество.

Отмечается, что женщину задержали на территории кадетского корпуса. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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