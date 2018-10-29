Застройщика ЖК "Династия" в Ростове оштрафовали за заменители стройматерилов

Компания занималась строительством дома с подземной автостоянкой в переулке Соборный. Проверка выявила нарушения требований проектной документации, технических регламентов, обязательных строительных норм.
Устранить недочеты нужно было до 26 мая 2018 года. Повторная проверка показала, что нарушения остались.
Так, организация при выполнении работ по устройству внутренних стен и перегородок здания использовала определенные блоки из ячеистого бетона, хотя нужно было взять другие блоки. Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления сделаны из фибропенобетона, хотя должны были быть выполнены из кирпича.
На схемах компании со сверхнормативными отклонениями отсутствовала информация о проектных решениях. Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
"Строй-Инвест" является застройщиком ЖК "Династия на Соборном".
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