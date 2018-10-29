Застройщика ЖК "Династия" в Ростове оштрафовали за заменители стройматерилов

Так, организация при выполнении работ по устройству внутренних стен и перегородок здания использовала определенные блоки из ячеистого бетона, хотя нужно было взять другие блоки. Ограждающие конструкции вентшахт и шахт дымоудаления сделаны из фибропенобетона, хотя должны были быть выполнены из кирпича.