Студент "заминировал" колледж в Ростове через социальные сети

Posted 22 ноября 2018, 10:01
Published 22 ноября 2018, 10:01
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Подросток оставил на своей странице в соцсетях странное сообщение в среду утром: "в 13:00 колледж сделает "бум". Студенты и сотрудники Ростовского-на-Дону колледжа информатизации и управления на проспекте Коммунистическом в срочном порядке были эвакуированы.
"Сотрудники полиции провели проверку, ничего опасного не обнаружено. Несовершеннолетнего студента, оставившего ложного сообщение, доставили в полицию. С подростком проведена профилактическая беседа", — отметили в ведомстве.