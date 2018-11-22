Студент "заминировал" колледж в Ростове через социальные сети

Подросток оставил на своей странице в соцсетях странное сообщение в среду утром: "в 13:00 колледж сделает "бум". Студенты и сотрудники Ростовского-на-Дону колледжа информатизации и управления на проспекте Коммунистическом в срочном порядке были эвакуированы.