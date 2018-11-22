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Posted 22 ноября 2018, 10:01

Published 22 ноября 2018, 10:01

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Студент "заминировал" колледж в Ростове через социальные сети

22 ноября 2018, 10:01
В Ростове-на-Дону с несовершеннолетним студентом, сообщившим о ложном минировании колледжа, проведена профилактическая беседа, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра ГУ МВД по региону.

Подросток оставил на своей странице в соцсетях странное сообщение в среду утром: "в 13:00 колледж сделает "бум". Студенты и сотрудники Ростовского-на-Дону колледжа информатизации и управления на проспекте Коммунистическом в срочном порядке были эвакуированы.

"Сотрудники полиции провели проверку, ничего опасного не обнаружено. Несовершеннолетнего студента, оставившего ложного сообщение, доставили в полицию. С подростком проведена профилактическая беседа", — отметили в ведомстве.

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