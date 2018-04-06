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Posted 6 апреля 2018, 07:13

Published 6 апреля 2018, 07:13

Modified 1 октября, 13:26

Updated 1 октября, 13:26

Житель Шахт "заминировал" жилой дом, не дождавшись ответа в домофон

6 апреля 2018, 07:13
В Шахтах Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который заявил о бомбе в жилом доме из мести, информирует прокуратура региона.

"Было установлено, что мужчина хотел зайти в дом, однако на звонки домофона никто не ответил. Тогда он набрал номер полиции и сообщил ложную информацию, что заминировал строение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прошло обследование дома, однако взрывных устройств найдено не было. Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения и применения принудительных мер медицинского характера.

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