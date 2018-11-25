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Книжный магазин в Ростове решил прославиться, устроив пиар со взломом ОМОНа

25 ноября 2018, 08:19
Фото: Ростов-на-Дону | Главный - новости Ростова
В Ростове-на-Дону в соцсетях распространили фейковые видео, где в помещение влетают сотрудники ОМОНа и задерживают директора и гостей, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В крупных пабликах Ростова-на-Дону пользователи публикуют запись из «ресторана» на Кировском. Очевидцы утверждают, что во время отдыха в помещение влетели сотрудники ОМОНа и задержали директоров заведения, а также гостей.

«Ничего незаконного не происходило, что случилось и где сейчас люди непонятно», - пишут свидетели.

Однако видео оказалось постановочным.

«Запись сделана в одном из книжных магазинов на Кировском. В роли ОМОНовцев выступили актеры, видео сняли для пиар-хода», - отметили в ведомстве.

Руководство магазина на своем сайте и в соцсетях опубликует опровержение.

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