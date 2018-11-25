Книжный магазин в Ростове решил прославиться, устроив пиар со взломом ОМОНа

В крупных пабликах Ростова-на-Дону пользователи публикуют запись из «ресторана» на Кировском. Очевидцы утверждают, что во время отдыха в помещение влетели сотрудники ОМОНа и задержали директоров заведения, а также гостей.
«Ничего незаконного не происходило, что случилось и где сейчас люди непонятно», - пишут свидетели.
Однако видео оказалось постановочным.
«Запись сделана в одном из книжных магазинов на Кировском. В роли ОМОНовцев выступили актеры, видео сняли для пиар-хода», - отметили в ведомстве.
Руководство магазина на своем сайте и в соцсетях опубликует опровержение.