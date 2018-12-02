"Роствертол" получил контракт на 1,2 млрд руб на ремонт вертолетов Росгвардии

Posted 2 декабря 2018, 13:41
Published 2 декабря 2018, 13:41
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Росгвардия разместила электронный аукцион, заявку на который подал только "Роствертол". Аукцион признали несостоявшимся, после чего заключили с предприятием контракт.
Предприятию предстоит оказывать услуги по капитальному ремонту и модернизации вертолетов Ми-26, а также двигателей. Стоимость договора превышает 1,22 миллиарда рублей.
Отмечается, что все работы будут проходить на базе исполнителя. Срок выполнения составляет до 30 июня 2020 года.
Запасные части агрегатов для выполнения ремонта и взамен забракованных будет поставлять "Роствертол". Заказчику вернут все забракованные и замененные детали.
Гарантийный срок работы вертолета после ремонта составит 4 года.