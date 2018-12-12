«Не уйдет под воду»: ученый опроверг затопление Ростова при глобальном потеплении

Posted 12 декабря 2018, 12:33
Published 12 декабря 2018, 12:33
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Авторы журнала National Geographic составили подробную карту «затопленных» крупных городов во время глобального потепления. Статья опубликована в 2013 году, однако ростовские СМИ на днях «схватились» за эту тему и решили представить жителям Ростова пугающие расчеты иностранных экспертов. По мнению ученых, на Земле сейчас насчитывается более пяти миллионов кубических миль льда, чтобы растопить все это, потребуется более 5000 лет.
«Если мы продолжим добавлять углерод в атмосферу, мы, скорее всего, создадим свободную ото льда планету со средней температурой около 80 градусов по Фаренгейту вместо нынешних 58», - говорится в статье.
Исчезнет, как считают специалисты National Geographic, все побережье Атлантического океана, а также Флорида и побережье Мексиканского залива. Среди множества городов, оказавшихся под водой, перечисляются такие города, как Венеция, Санкт-Петербург, Ростов, Волгоград и Астрахань.
«В 60-х годах американские ученые провели исследования и рассказали о том, что к 2000-му году уровень океана поднимется на несколько метров. Исчезнуть должны были такие страны, как Англия и Япония, но как видите, все нормально. Поднимается уровень воды, но чуть медленнее, чем рассчитывали ученые», - говорит Иошпа.
По словам доцента, все подобные расчеты специалисты могут составлять на ближайшие 50 лет.
«В ближайшие 100 лет Ростовской области не угрожает никакое глобальное потепление и «уход под воду». Если подъем воды будет происходить в том же темпе, как сейчас, частично вода может покрыть земную поверхность», - отметил Иошпа.