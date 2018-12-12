«Не уйдет под воду»: ученый опроверг затопление Ростова при глобальном потеплении

Авторы журнала National Geographic составили подробную карту «затопленных» крупных городов во время глобального потепления. Статья опубликована в 2013 году, однако ростовские СМИ на днях «схватились» за эту тему и решили представить жителям Ростова пугающие расчеты иностранных экспертов. По мнению ученых, на Земле сейчас насчитывается более пяти миллионов кубических миль льда, чтобы растопить все это, потребуется более 5000 лет.