Генподрядчик ТЦ "Парк" в Ростове оказался втянут в многомиллионный суд

Истец намерен взыскать 80,2 миллиона рублей в качестве аванса по трем договорам строительного субподряда. Остальная сумма складывается из пени и процентов за пользование деньгами.
Кроме того, истец попросил принять обеспечительные меры в виде запрета налоговой совершать действия по ликвидации ответчика. Также он хотел наложить арест на средства компании.
"Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано с нарушением требований. Оно оставлено без движения", - сказано в сообщении.
Сейчас истец попросил продлить срок оставления заявления без движения.
Согласно открытым данным, "ГенПроектСтрой" ведет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта.