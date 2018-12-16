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Генподрядчик ТЦ "Парк" в Ростове оказался втянут в многомиллионный суд

16 декабря 2018, 04:36
Фото: pixabay.com
Компания "Эста Констракшен", которая является генподрядчиком при возведении в Ростове торгового центра "Парк", хочет взыскать более 94 миллионов рублей с "ГенПроектСтроя", сообщается на сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

Истец намерен взыскать 80,2 миллиона рублей в качестве аванса по трем договорам строительного субподряда. Остальная сумма складывается из пени и процентов за пользование деньгами.

Кроме того, истец попросил принять обеспечительные меры в виде запрета налоговой совершать действия по ликвидации ответчика. Также он хотел наложить арест на средства компании.

"Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано с нарушением требований. Оно оставлено без движения", - сказано в сообщении.

Сейчас истец попросил продлить срок оставления заявления без движения.

Согласно открытым данным, "ГенПроектСтрой" ведет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта.

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