Генподрядчик ТЦ "Парк" в Ростове оказался втянут в многомиллионный суд

Компания "Эста Констракшен", которая является генподрядчиком при возведении в Ростове торгового центра "Парк", хочет взыскать более 94 миллионов рублей с "ГенПроектСтроя", сообщается на сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

Истец намерен взыскать 80,2 миллиона рублей в качестве аванса по трем договорам строительного субподряда. Остальная сумма складывается из пени и процентов за пользование деньгами. Кроме того, истец попросил принять обеспечительные меры в виде запрета налоговой совершать действия по ликвидации ответчика. Также он хотел наложить арест на средства компании. "Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано с нарушением требований. Оно оставлено без движения", - сказано в сообщении. Сейчас истец попросил продлить срок оставления заявления без движения. Согласно открытым данным, "ГенПроектСтрой" ведет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта. Материалы по теме Российско-голландский производитель кормов взыскал с "Евродона" 50 млн руб С "Группы компаний ПИК" взыскали 15 млн за снос чужого здания при возведении ЖК Более 58 млн руб взыскали с "Евродона" за неоплаченный товар