Ростовчане не помнят, как праздновали Новый год

Повстречавшийся на улице бомж пожаловался RostovGazeta на то, что этот новый год был менее веселым, чем прежние. «Веселья нет такого. Нет, как раньше, предпраздничного настроения. Все люди какие-то понурые. Наверное, идут и думают, сколько же они на оливье потратились», - сказал он.