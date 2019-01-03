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Ростовчане не помнят, как праздновали Новый год

3 января 2019, 08:11
Многие ростовчане не могут вспомнить, как провели новый год, выяснила RostovGazeta во время опроса.

Наиболее часто ростовчане жаловались на то, что не очень хорошо помнят, как провели новогоднюю ночь. «Я просто плохо помню. Было много алкоголя, было весело. Салюты, фейерверки», - заметил один из опрошенных.

Многие жители города рассказывали, что все прошло обыденно и в семейном кругу. «Было все отлично, сели с семьей за стол, послушали поздравления Путина. Посмотрели на салют», - прокомментировала одна из ростовчанок.

Повстречавшийся на улице бомж пожаловался RostovGazeta на то, что этот новый год был менее веселым, чем прежние. «Веселья нет такого. Нет, как раньше, предпраздничного настроения. Все люди какие-то понурые. Наверное, идут и думают, сколько же они на оливье потратились», - сказал он.

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