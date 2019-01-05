Двое туристов пострадали при сходе лавины в горах Сочи

"Попавшие под лавину люди катались на оборудованной, но закрытой из-за штормового предупреждения трассе", - сказано в сообщении.
Лавина сошла самопроизвольно днем в субботу на высоте 2,3 тысячи метров над уровнем моря, на месте происшествия работают 8 специалистов спасательных служб и 4 единицы спецтехники.
Жителям и гостям горного курорта напоминают, что в горах выше 1,5 тысячи метров по 6 января включительно действует штормовое предупреждение из-за риска схода лавин.
Напомним, в Крыму на плато Ай-Петри более 100 автомобилей оказались заблокированными после схода нескольких лавин.
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