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Митинг против объединения Аксая и Ростова пройдет 8 января

5 января 2019, 13:54
Фото: gorod-aksay.ru
Митинг против объединения Аксая и части Аксайского района с Ростовом состоится 8 января, сообщил RostovGazeta организатор мероприятия.

По мнению жителей Аксая, в случае объединения района и Ростова, вырастут тарифы ЖКХ и ОСАГО.

«Современная градостроительная политика города Аксай - это комфортное жилье не выше 3-х -5-и этажей, Ростов же плотно застраивается высотками, отсюда и проблемы с парковками и перенаселением», - отмечают пикетчики.

Митинг "Против объединения Аксая и части Аксайского района с Ростовом" состоится 8 января в 10:00, в Аксае на площади Ленина, у здания районной администрации. С сельских поселений организованы бесплатные автобусы на мероприятие.

В администрации Аксая заверили, что акция согласована с властями.

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