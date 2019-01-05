Митинг против объединения Аксая и Ростова пройдет 8 января

По мнению жителей Аксая, в случае объединения района и Ростова, вырастут тарифы ЖКХ и ОСАГО.
«Современная градостроительная политика города Аксай - это комфортное жилье не выше 3-х -5-и этажей, Ростов же плотно застраивается высотками, отсюда и проблемы с парковками и перенаселением», - отмечают пикетчики.
Митинг "Против объединения Аксая и части Аксайского района с Ростовом" состоится 8 января в 10:00, в Аксае на площади Ленина, у здания районной администрации. С сельских поселений организованы бесплатные автобусы на мероприятие.
В администрации Аксая заверили, что акция согласована с властями.