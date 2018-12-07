Жители Аксая и Батайска не хотят присоединения к Ростову

Первоначально жители региона напомнили, что такая инициатива существует уже несколько лет, но так и не была реализована. Они рассказали, что сейчас деньги выделяются сразу на три муниципалитета, а после объединения они будут поступать только в один город. Пользователи предполагают, что развитие Аксая и Батайска замедлится. Хотя некоторые наоборот уверены, что после объединения в Батайске сделают дороги.