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Жители Аксая и Батайска не хотят присоединения к Ростову

7 декабря 2018, 06:52
Фото: luis_molinero / freepik.com
В Интернете развернулась дискуссия по поводу новости, что Аксайский район и Батайск могут присоединить к Ростову-на-Дону, не все оказались в восторге от инициативы, обсуждение прошло в соцсети "Вконтакте" в одной из местных групп.

Первоначально жители региона напомнили, что такая инициатива существует уже несколько лет, но так и не была реализована. Они рассказали, что сейчас деньги выделяются сразу на три муниципалитета, а после объединения они будут поступать только в один город. Пользователи предполагают, что развитие Аксая и Батайска замедлится. Хотя некоторые наоборот уверены, что после объединения в Батайске сделают дороги.

Также были высказаны доводы, что у новоиспеченных ростовчан вырастут коммунальные платежи. Это же касается ОСАГО и налогов.

Кроме того, пользователи написали, что появятся новые пробки. Это связано с тем, что разрешенная скорость на дорогах снизится до 60 и 40 километров в час. Сейчас допускается скорость в 90 километров в час.

"Не надо нас присоединять никуда. У нас тут льготы налоговые за сельскую местность", - пояснил один из местных жителей.

Напомним, общественный совет региона поддержал предложения о присоединении Батайска и Аксайского района к донской столице.

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