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Posted 6 февраля 2019, 18:09

Published 6 февраля 2019, 18:09

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Свыше 50% жалоб на ипотеку связаны с проблемами с выплатой кредита

6 февраля 2019, 18:09
Более половины жалоб, поступивших в адрес Банка России по ипотечным кредитам, были связаны со сложностями выполнения заемщиками кредитных обязательств, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в рамках Российского ипотечного конгресса.

Он отметил, что структура жалоб на ипотечные кредиты не похожа на жалобы на другие виды потребительских кредитов. Что касается ипотеки, то заемщики нередко выражают свое недовольство по поводу величины процентной ставки либо получением отказа в выдаче кредита на покупку жилья.

Напомним, по данным Национального бюро кредитных историй, 33,2% жителей Ростовской области имеют отличный кредитный рейтинг. Средний уровень кредитного качества был присвоен 45,9% заемщикам, остальные - 20,9% получили низкий уровень. В итоге область заняла 23 место среди регионов РФ по числу заемщиков с отличным уровнем кредитного качества.

#Экономика#Новости
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