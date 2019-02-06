Свыше 50% жалоб на ипотеку связаны с проблемами с выплатой кредита

Он отметил, что структура жалоб на ипотечные кредиты не похожа на жалобы на другие виды потребительских кредитов. Что касается ипотеки, то заемщики нередко выражают свое недовольство по поводу величины процентной ставки либо получением отказа в выдаче кредита на покупку жилья.