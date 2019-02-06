Свыше 50% жалоб на ипотеку связаны с проблемами с выплатой кредита

Posted 6 февраля 2019, 18:09
Published 6 февраля 2019, 18:09
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Он отметил, что структура жалоб на ипотечные кредиты не похожа на жалобы на другие виды потребительских кредитов. Что касается ипотеки, то заемщики нередко выражают свое недовольство по поводу величины процентной ставки либо получением отказа в выдаче кредита на покупку жилья.
Напомним, по данным Национального бюро кредитных историй, 33,2% жителей Ростовской области имеют отличный кредитный рейтинг. Средний уровень кредитного качества был присвоен 45,9% заемщикам, остальные - 20,9% получили низкий уровень. В итоге область заняла 23 место среди регионов РФ по числу заемщиков с отличным уровнем кредитного качества.