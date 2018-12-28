Реально ли взять бесплатный кредит?

Бесплатный кредит – это не миф, ссуду действительно можно взять под 0%. Чаще всего такое предложение рассчитано на привлечение новых клиентов. Иногда выгодные кредиты и займы предлагаются только постоянным клиентам.

Кредитная карта с грейс-периодом Кредитки с грейс-периодом – это кредит на карту, при этом в течение установленного времени не нужно платить процентную ставку. Размер льготного периода – от 50 до 200 дней. Необходимо в каждый платежный период вносить минимальную сумму, а до конца всего периода выплатить весь долг. Если просрочить платежи, кредит будет пересчитан с учетом стандартной процентной ставки. Чем хороши кредитные карты с грейс-периодом? кредит на карте возобновляется сразу после полного погашения; такой продукт может быть хорошей помощью в тяжелые финансовые времена – если не снимать деньги со счета, льготный период не начинает действовать; не нужно отчитываться о цели использования денег; оформление карты происходит просто и быстро, можно взять платежный инструмент всего по одному документу – паспорту гражданина РФ. Займы с беспроцентным периодом Часто микрофинансовые организации для расширения клиентской базы предлагают новым клиентам бесплатные займы. Сайт mainfin.ru предлагает ознакомиться с займами в Ростове-на-Дону, среди которых можно выбрать МФО с выгодными условиями. Постоянным клиентам тоже полагаются бонусы в виде пониженных ставок и крупных денежных сумм, однако беспроцентные займы предлагаются редко. Бесплатный займ можно получить: в офисе микрофинансовой организации или дистанционно на сайте; с моментальным ответом от компании. Ответ клиенту приходит в течение 10-15 минут; круглосуточно и даже в праздничные дни (если оформляться дистанционно); с плохой кредитной историей; на карту, на счет мобильного телефона, на электронный кошелек, наличными. При этом размер займа небольшой – до 15 000 рублей, а средний срок возврата – 10-15 дней. Покупка товара в рассрочку Если деньги нужны на приобретение товаров, можно воспользоваться беспроцентным кредитом сразу в магазине – рассрочкой. Это выгодное предложение для клиента, но нужно учитывать несколько моментов: оформить рассрочку чаще всего можно не на весь ассортимент, а только на определенные товары; если брать рассрочку, могут не действовать акционные цены на товар. Есть карты рассрочки, которые помогают без переплат приобретать товары или услуги у магазинов-партнеров банка, который выпустил продукт. Никаких подводных камней нет, магазины платят банкам проценты за покупателей, чтобы привлечь новых клиентов. Все участники цепочки в плюсе: банки получают вознаграждение за кредит, магазины – продажи, а покупатели – кредит без переплат. Материалы по теме “Газпром нефть” взяла в кредит у Газпромбанка 15 млрд рублей Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос на 11%