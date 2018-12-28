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Реально ли взять бесплатный кредит?

28 декабря 2018, 10:39
Фото: pixabay.com
Бесплатный кредит – это не миф, ссуду действительно можно взять под 0%. Чаще всего такое предложение рассчитано на привлечение новых клиентов. Иногда выгодные кредиты и займы предлагаются только постоянным клиентам.

Кредитная карта с грейс-периодом

Кредитки с грейс-периодом – это кредит на карту, при этом в течение установленного времени не нужно платить процентную ставку. Размер льготного периода – от 50 до 200 дней.

Необходимо в каждый платежный период вносить минимальную сумму, а до конца всего периода выплатить весь долг. Если просрочить платежи, кредит будет пересчитан с учетом стандартной процентной ставки.

Чем хороши кредитные карты с грейс-периодом?

    кредит на карте возобновляется сразу после полного погашения;

  • такой продукт может быть хорошей помощью в тяжелые финансовые времена – если не снимать деньги со счета, льготный период не начинает действовать;

  • не нужно отчитываться о цели использования денег;

  • оформление карты происходит просто и быстро, можно взять платежный инструмент всего по одному документу – паспорту гражданина РФ.

    • Займы с беспроцентным периодом

    Часто микрофинансовые организации для расширения клиентской базы предлагают новым клиентам бесплатные займы. Сайт mainfin.ru предлагает ознакомиться с займами в Ростове-на-Дону, среди которых можно выбрать МФО с выгодными условиями. Постоянным клиентам тоже полагаются бонусы в виде пониженных ставок и крупных денежных сумм, однако беспроцентные займы предлагаются редко.

    Бесплатный займ можно получить:

      в офисе микрофинансовой организации или дистанционно на сайте;

  • с моментальным ответом от компании. Ответ клиенту приходит в течение 10-15 минут;

  • круглосуточно и даже в праздничные дни (если оформляться дистанционно);

  • с плохой кредитной историей;

  • на карту, на счет мобильного телефона, на электронный кошелек, наличными.

    • При этом размер займа небольшой – до 15 000 рублей, а средний срок возврата – 10-15 дней.

    Покупка товара в рассрочку

    Если деньги нужны на приобретение товаров, можно воспользоваться беспроцентным кредитом сразу в магазине – рассрочкой. Это выгодное предложение для клиента, но нужно учитывать несколько моментов:

      оформить рассрочку чаще всего можно не на весь ассортимент, а только на определенные товары;

  • если брать рассрочку, могут не действовать акционные цены на товар.

    • Есть карты рассрочки, которые помогают без переплат приобретать товары или услуги у магазинов-партнеров банка, который выпустил продукт. Никаких подводных камней нет, магазины платят банкам проценты за покупателей, чтобы привлечь новых клиентов. Все участники цепочки в плюсе: банки получают вознаграждение за кредит, магазины – продажи, а покупатели – кредит без переплат.

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