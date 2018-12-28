Реально ли взять бесплатный кредит?

Кредитная карта с грейс-периодом
Кредитки с грейс-периодом – это кредит на карту, при этом в течение установленного времени не нужно платить процентную ставку. Размер льготного периода – от 50 до 200 дней.
Необходимо в каждый платежный период вносить минимальную сумму, а до конца всего периода выплатить весь долг. Если просрочить платежи, кредит будет пересчитан с учетом стандартной процентной ставки.
Чем хороши кредитные карты с грейс-периодом?
кредит на карте возобновляется сразу после полного погашения;
такой продукт может быть хорошей помощью в тяжелые финансовые времена – если не снимать деньги со счета, льготный период не начинает действовать;
не нужно отчитываться о цели использования денег;
оформление карты происходит просто и быстро, можно взять платежный инструмент всего по одному документу – паспорту гражданина РФ.
Займы с беспроцентным периодом
Часто микрофинансовые организации для расширения клиентской базы предлагают новым клиентам бесплатные займы. Сайт mainfin.ru предлагает ознакомиться с займами в Ростове-на-Дону, среди которых можно выбрать МФО с выгодными условиями. Постоянным клиентам тоже полагаются бонусы в виде пониженных ставок и крупных денежных сумм, однако беспроцентные займы предлагаются редко.
Бесплатный займ можно получить:
в офисе микрофинансовой организации или дистанционно на сайте;
с моментальным ответом от компании. Ответ клиенту приходит в течение 10-15 минут;
круглосуточно и даже в праздничные дни (если оформляться дистанционно);
с плохой кредитной историей;
на карту, на счет мобильного телефона, на электронный кошелек, наличными.
При этом размер займа небольшой – до 15 000 рублей, а средний срок возврата – 10-15 дней.
Покупка товара в рассрочку
Если деньги нужны на приобретение товаров, можно воспользоваться беспроцентным кредитом сразу в магазине – рассрочкой. Это выгодное предложение для клиента, но нужно учитывать несколько моментов:
оформить рассрочку чаще всего можно не на весь ассортимент, а только на определенные товары;
если брать рассрочку, могут не действовать акционные цены на товар.
Есть карты рассрочки, которые помогают без переплат приобретать товары или услуги у магазинов-партнеров банка, который выпустил продукт. Никаких подводных камней нет, магазины платят банкам проценты за покупателей, чтобы привлечь новых клиентов. Все участники цепочки в плюсе: банки получают вознаграждение за кредит, магазины – продажи, а покупатели – кредит без переплат.