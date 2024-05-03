Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Сегодня крашеные яйца являются традиционным пасхальным угощением, но тысячи лет назад древние египтяне дарили их друг другу в честь разлития Нила, а греки и римляне использовали их в качестве божественных подношений, украшали храмы. В христианской же традиции крашеными яйцами разговляются после ночного богослужения, обмениваются с родными и украшают праздничный стол.
Красят яйца в последнюю предпасхальную неделю, в Чистый четверг или в Великую субботу.
По словам шеф-повара одного из ростовских несетевых ресторанов Леонида Макарова, раньше яйца на пасху красили только в красный цвет, который символизирует кровь Христа. Сейчас же яйца стали не просто пасхальным символом, но и важным элементом праздничного декора, поэтому и способов покраски яиц стало намного больше.
Самый модный, по мнению Леонида Макарова, способ покраски яиц — при помощи вина. В итоге яйца становятся сверкающими, так как на них формируются кристаллы кальциевой соли.
Для мерцающих яиц понадобится:
«Какое вино вы выберете: сладкое, полусладкое, полусухое, сухое — неважно. Главное, чтобы в составе был только виноградный сок, так как кристаллы будут образовываться в процессе взаимодействия винной кислоты и кальция из яичной скорлупы. Обычно самые кислые вина самые дешевые», — объясняет эксперт.
Сперва яйца нужно сварить вкрутую в вине. Затем — снять кастрюлю плиты и оставить яйца в ней минимум на семь часов.
«Когда придет время доставать яйца, постарайтесь поменьше трогать их руками. Оставьте просушиться на тарелке и потом любуйтесь своим творением», — добавляет Леонид Макаров.
Важно, что белое и красное вино придадут яйцам разный оттенок. Красное вино окрасит яйца в коричневые или бордово-фиолетовые оттенки, а белое никак не изменит натуральный окрас. Зато к нему можно добавлять пищевые красители и экспериментировать с расцветками мерцающих яиц.
Чтобы не тратить много времени на покраску яиц маркетологи придумали множество видов пищевых красителей: матовые, глянцевые, порошковые, гелевые, жидкие и даже с блестками. Все они относительно безвредны для здоровья, считает ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова, но и не полезны.
«Пищевые красители никак организмом не усваиваются, могут вызывать аллергию и даже окрашивать язык и зубы, а некоторые добавки, такие как E110 могут спровоцировать потерю внимания у детей», — предостерегает нутрициолог.
Вместо химических красителей Анастасия Тодорова предлагает использовать органические.
Окрашивание луковой шелухой способно придать яйцам оттенки от коричневого до бордового.
Ингредиенты:
Луковую шелуху необходимо уложить на дно кастрюли. Следующий слой — яйца. Сверху — снова луковая шелуха. Кастрюлю наполняем водой так, чтобы она покрыла все содержимое, добавляем соль и варим яйца вкрутую на среднем огне 45 минут. После этого кастрюлю необходимо снять с огня и оставить яйца в отваре еще на 1-2 часа.
«Кастрюлю лучше брать темную, так как луковая шелуха окрасит и ее, отмыть будет практически невозможно. А еще наши бабушки даже таким способом умудрялись на яйцах сделать узоры. Они брали разные листочки и травы, цветы и перед варкой прикладывали их к поверхности яйца, прижимали марлей или капроном, закрепляли конструкцию нитками и в таком виде отправляли вариться. Потом на яйце оставался незакрашенный участок в форме листочка», — добавляет нутрициолог.
Яйца синего цвета, отмечает шеф-повар, можно получить двумя способами: при помощи краснокочанной капусты или чая каркадэ.
В случае с капустой яйца нужно сварить заранее, краснокочанную капусту тоже нарезать и отварить 30 минут после закипания. В полученный отвар добавить уксус 9%, он добавит яйцам мраморный эффект и поможет получить более насыщенный синий цвет. Если вместо него добавить соду — получится бирюзовый, а если воду — то голубой.
Для окрашивания в чае каркадэ яйца тоже нужны уже вареные.
«Нужен крепкий чай, настоянный в течении 20 минут. В таком объеме, чтобы он полностью покрыл яйца. Яйца должны настаиваться в нем несколько часов. Чем дольше, тем ярче цвет», — объясняет Леонид Макаров.
При помощи натуральных ингредиентов яйца можно не только окрасить целиком, но и вручную расписать.
Рецепт натурального густого пищевого красителя предлагает Анастасия Тодорова:
«Все очень просто: чтобы получить темный цвет смешиваем какао и воду, светлый — сахарная пудра и вода. Все в пропорциях „на глаз“, в зависимости от того, сколько красителя вам нужно. Консистенция должна быть, как у густой сметаны», — делится рецептом нутрициолог.
Краситель из сахарной пудры можно подкрасить и в другие цвета при помощи вишневого, свекольного или морковного соков. Чай анчан придаст синий оттенок, а если смешать его с лимонным соком — фиолетовый. Соки в пудру нужно добавлять также, до получения необходимой консистенции, а насыщенность цвета можно менять при помощи воды.
Такой краситель удобно наносить на скорлупу вареных яиц тонкой кистью.
Если времени на покраску яиц не очень много, Леонид Макаров советует прибегнуть к экспресс-украшению при помощи цветной фольги.
«Просто заворачиваем в нее яйца, плотно приминаем края — и готово. Сейчас в магазинах можно встретить специальные пленки, которые надеваются на вареные яйца и при погружении в горячую воду плотно прижимаются», — добавляет шеф-повар.
Декор пасхальных яиц — в любом случае творческий процесс, а стоит ли тратить на него целые сутки — решать вам.