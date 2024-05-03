Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара

Краситель из сахарной пудры можно подкрасить и в другие цвета при помощи вишневого, свекольного или морковного соков. Чай анчан придаст синий оттенок, а если смешать его с лимонным соком — фиолетовый. Соки в пудру нужно добавлять также, до получения необходимой консистенции, а насыщенность цвета можно менять при помощи воды.