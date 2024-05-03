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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Топ-5 способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара

Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара

3 мая 2024, 13:29
Фото: Автор неизвестен/сс0/wikimedia.org
Топ-5 способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара
Люди красили яйца еще задолго до появления христианства, ведь символ новой жизни должен был выделяться среди других даров. Шеф-повар одного из несетевых ресторанов Ростова Леонид Макаров назвал несколько способов декорирования яиц к Пасхе.

Сегодня крашеные яйца являются традиционным пасхальным угощением, но тысячи лет назад древние египтяне дарили их друг другу в честь разлития Нила, а греки и римляне использовали их в качестве божественных подношений, украшали храмы. В христианской же традиции крашеными яйцами разговляются после ночного богослужения, обмениваются с родными и украшают праздничный стол.

Красят яйца в последнюю предпасхальную неделю, в Чистый четверг или в Великую субботу.

По словам шеф-повара одного из ростовских несетевых ресторанов Леонида Макарова, раньше яйца на пасху красили только в красный цвет, который символизирует кровь Христа. Сейчас же яйца стали не просто пасхальным символом, но и важным элементом праздничного декора, поэтому и способов покраски яиц стало намного больше.

Сейчас же яйца стали не просто пасхальным символом, но и важным элементом праздничного декора, поэтому и способов покраски яиц стало намного больше.Сейчас же яйца стали не просто пасхальным символом, но и важным элементом праздничного декора, поэтому и способов покраски яиц стало намного больше.
Сейчас же яйца стали не просто пасхальным символом, но и важным элементом праздничного декора, поэтому и способов покраски яиц стало намного больше.
Фото: 1MI
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Способ №1: яйца в вине

Самый модный, по мнению Леонида Макарова, способ покраски яиц — при помощи вина. В итоге яйца становятся сверкающими, так как на них формируются кристаллы кальциевой соли.

Для мерцающих яиц понадобится:

  • Бутылка любого вина;
  • Куриные яйца — 5 штук.
«Какое вино вы выберете: сладкое, полусладкое, полусухое, сухое — неважно. Главное, чтобы в составе был только виноградный сок, так как кристаллы будут образовываться в процессе взаимодействия винной кислоты и кальция из яичной скорлупы. Обычно самые кислые вина самые дешевые», — объясняет эксперт.
Самый модный, по мнению Леонида Макарова, способ покраски яиц — при помощи вина.Самый модный, по мнению Леонида Макарова, способ покраски яиц — при помощи вина.
Самый модный, по мнению Леонида Макарова, способ покраски яиц — при помощи вина.
Фото: Unsplash
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Сперва яйца нужно сварить вкрутую в вине. Затем — снять кастрюлю плиты и оставить яйца в ней минимум на семь часов.

«Когда придет время доставать яйца, постарайтесь поменьше трогать их руками. Оставьте просушиться на тарелке и потом любуйтесь своим творением», — добавляет Леонид Макаров.

Важно, что белое и красное вино придадут яйцам разный оттенок. Красное вино окрасит яйца в коричневые или бордово-фиолетовые оттенки, а белое никак не изменит натуральный окрас. Зато к нему можно добавлять пищевые красители и экспериментировать с расцветками мерцающих яиц.

Чтобы не тратить много времени на покраску яиц маркетологи придумали множество видов пищевых красителей: матовые, глянцевые, порошковые, гелевые, жидкие и даже с блестками. Все они относительно безвредны для здоровья, считает ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова, но и не полезны.

«Пищевые красители никак организмом не усваиваются, могут вызывать аллергию и даже окрашивать язык и зубы, а некоторые добавки, такие как E110 могут спровоцировать потерю внимания у детей», — предостерегает нутрициолог.

Вместо химических красителей Анастасия Тодорова предлагает использовать органические.

«Пищевые красители никак организмом не усваиваются, могут вызывать аллергию и даже окрашивать язык и зубы, а некоторые добавки, такие как E110 могут спровоцировать потерю внимания у детей», — предостерегает нутрициолог.«Пищевые красители никак организмом не усваиваются, могут вызывать аллергию и даже окрашивать язык и зубы, а некоторые добавки, такие как E110 могут спровоцировать потерю внимания у детей», — предостерегает нутрициолог.
«Пищевые красители никак организмом не усваиваются, могут вызывать аллергию и даже окрашивать язык и зубы, а некоторые добавки, такие как E110 могут спровоцировать потерю внимания у детей», — предостерегает нутрициолог.
Фото: Unsplash

Способ №2: луковая шелуха

Окрашивание луковой шелухой способно придать яйцам оттенки от коричневого до бордового.

Ингредиенты:

  • Луковая шелуха от 10-15 крупных луковиц;
  • Яйца куриные — 10 штук;
  • Соль 1 столовая ложка.

Луковую шелуху необходимо уложить на дно кастрюли. Следующий слой — яйца. Сверху — снова луковая шелуха. Кастрюлю наполняем водой так, чтобы она покрыла все содержимое, добавляем соль и варим яйца вкрутую на среднем огне 45 минут. После этого кастрюлю необходимо снять с огня и оставить яйца в отваре еще на 1-2 часа.

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«Кастрюлю лучше брать темную, так как луковая шелуха окрасит и ее, отмыть будет практически невозможно. А еще наши бабушки даже таким способом умудрялись на яйцах сделать узоры. Они брали разные листочки и травы, цветы и перед варкой прикладывали их к поверхности яйца, прижимали марлей или капроном, закрепляли конструкцию нитками и в таком виде отправляли вариться. Потом на яйце оставался незакрашенный участок в форме листочка», — добавляет нутрициолог.
« А еще наши бабушки даже таким способом умудрялись на яйцах сделать узоры», — добавляет нутрициолог.« А еще наши бабушки даже таким способом умудрялись на яйцах сделать узоры», — добавляет нутрициолог.
« А еще наши бабушки даже таким способом умудрялись на яйцах сделать узоры», — добавляет нутрициолог.
Фото: G Sfasie/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Способ №3: синие яйца

Яйца синего цвета, отмечает шеф-повар, можно получить двумя способами: при помощи краснокочанной капусты или чая каркадэ.

В случае с капустой яйца нужно сварить заранее, краснокочанную капусту тоже нарезать и отварить 30 минут после закипания. В полученный отвар добавить уксус 9%, он добавит яйцам мраморный эффект и поможет получить более насыщенный синий цвет. Если вместо него добавить соду — получится бирюзовый, а если воду — то голубой.

Для окрашивания в чае каркадэ яйца тоже нужны уже вареные.

«Нужен крепкий чай, настоянный в течении 20 минут. В таком объеме, чтобы он полностью покрыл яйца. Яйца должны настаиваться в нем несколько часов. Чем дольше, тем ярче цвет», — объясняет Леонид Макаров.
Яйца синего цвета, отмечает шеф-повар, можно получить двумя способами: при помощи краснокочанной капусты или чая каркадэ.Яйца синего цвета, отмечает шеф-повар, можно получить двумя способами: при помощи краснокочанной капусты или чая каркадэ.
Яйца синего цвета, отмечает шеф-повар, можно получить двумя способами: при помощи краснокочанной капусты или чая каркадэ.
Фото: wikimedia.org
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Способ №4: расписные яйца

При помощи натуральных ингредиентов яйца можно не только окрасить целиком, но и вручную расписать.

Рецепт натурального густого пищевого красителя предлагает Анастасия Тодорова:

«Все очень просто: чтобы получить темный цвет смешиваем какао и воду, светлый — сахарная пудра и вода. Все в пропорциях „на глаз“, в зависимости от того, сколько красителя вам нужно. Консистенция должна быть, как у густой сметаны», — делится рецептом нутрициолог.

Краситель из сахарной пудры можно подкрасить и в другие цвета при помощи вишневого, свекольного или морковного соков. Чай анчан придаст синий оттенок, а если смешать его с лимонным соком — фиолетовый. Соки в пудру нужно добавлять также, до получения необходимой консистенции, а насыщенность цвета можно менять при помощи воды.

Такой краситель удобно наносить на скорлупу вареных яиц тонкой кистью.

Такой краситель удобно наносить на скорлупу вареных яиц тонкой кистью.Такой краситель удобно наносить на скорлупу вареных яиц тонкой кистью.
Такой краситель удобно наносить на скорлупу вареных яиц тонкой кистью.
Фото: flickr.com/CC0/usdagov

Способ №5: фольга

Если времени на покраску яиц не очень много, Леонид Макаров советует прибегнуть к экспресс-украшению при помощи цветной фольги.

«Просто заворачиваем в нее яйца, плотно приминаем края — и готово. Сейчас в магазинах можно встретить специальные пленки, которые надеваются на вареные яйца и при погружении в горячую воду плотно прижимаются», — добавляет шеф-повар.

Декор пасхальных яиц — в любом случае творческий процесс, а стоит ли тратить на него целые сутки — решать вам.

Декор пасхальных яиц — в любом случае творческий процесс, а стоит ли тратить на него целые сутки — решать вам.Декор пасхальных яиц — в любом случае творческий процесс, а стоит ли тратить на него целые сутки — решать вам.
Декор пасхальных яиц — в любом случае творческий процесс, а стоит ли тратить на него целые сутки — решать вам.
Фото: Unsplash

Ранее RostovGazeta писала о том, что будет с ценами на яйца в Ростовской области перед Пасхой.

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