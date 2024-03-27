После Пасхи Кейт Миддлтон вновь начнет исполнять обязанности принцессы Уэльской

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Кейт Миддлтон будет работать из дома, так как ей необходимо полностью восстановиться после операции.
Что касается проекта Shaping Us, он финансирует исследования системы, которая будет наблюдать за развитием детей в медучреждениях. Речь идет о социализации и эмоциональном развитии детей.
Идею использования данного инструмента в Англии принцесса Уэльская предложила после того, как увидела похожую систему в датских учреждениях во время своего рабочего визита в эту страну. Это свидетельствует о том, что Миддлтон очень заинтересована как в самом исследовании, так и в его результатах.
Сообщается, что Миддлтон официально вернется к своим обязанностям после католической Пасхи.