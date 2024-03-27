После Пасхи Кейт Миддлтон вновь начнет исполнять обязанности принцессы Уэльской

Идею использования данного инструмента в Англии принцесса Уэльская предложила после того, как увидела похожую систему в датских учреждениях во время своего рабочего визита в эту страну. Это свидетельствует о том, что Миддлтон очень заинтересована как в самом исследовании, так и в его результатах.