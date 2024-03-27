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Кейт Миддлтон

После Пасхи Кейт Миддлтон вновь начнет исполнять обязанности принцессы Уэльской

27 марта 2024, 20:14
Фото: commons.wikimedia.org
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон в настоящее время находится в процессе восстановления после серьезной операции, которую она перенесла в январе. Но после возвращения принцесса Уэльская возобновит работу в рамках проекта Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) под названием Shaping Us, пишет newia.ru.

Кейт Миддлтон будет работать из дома, так как ей необходимо полностью восстановиться после операции.

Что касается проекта Shaping Us, он финансирует исследования системы, которая будет наблюдать за развитием детей в медучреждениях. Речь идет о социализации и эмоциональном развитии детей.

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Идею использования данного инструмента в Англии принцесса Уэльская предложила после того, как увидела похожую систему в датских учреждениях во время своего рабочего визита в эту страну. Это свидетельствует о том, что Миддлтон очень заинтересована как в самом исследовании, так и в его результатах.

Сообщается, что Миддлтон официально вернется к своим обязанностям после католической Пасхи.

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