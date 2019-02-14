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По "ушам" хамсы изучат влияние изменения климата на жизнь в Азовском море

14 февраля 2019, 07:39
Фото: azniirkh.ru
По отолитам хамсы изучат ученые влияние изменения среды обитания на жизнь водных биоресурсов, сообщил пресс-центр АзНИИРХ.

Отолиты представляют собой парные твердые образования, расположенные в слуховых кармашках черепа, и являются часть слухового аппарата рыб. По морфологическим особенностям отолитов можно изучить развитие не только отдельной особи, но и всего вида в целом.

В Азовском море постоянно колеблется уровень солености, что приводит к увеличению и сокращению числа рыб-мигрантов из Черного моря, "уши" хамсы помогут изучить влияние этих процессов на жизнь популяций промысловых рыб.

Отмечается, что по результатам исследований создадут коллекцию отолитов.

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