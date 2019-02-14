По "ушам" хамсы изучат влияние изменения климата на жизнь в Азовском море

Отолиты представляют собой парные твердые образования, расположенные в слуховых кармашках черепа, и являются часть слухового аппарата рыб. По морфологическим особенностям отолитов можно изучить развитие не только отдельной особи, но и всего вида в целом.
В Азовском море постоянно колеблется уровень солености, что приводит к увеличению и сокращению числа рыб-мигрантов из Черного моря, "уши" хамсы помогут изучить влияние этих процессов на жизнь популяций промысловых рыб.
Отмечается, что по результатам исследований создадут коллекцию отолитов.