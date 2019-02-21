Эпидемия гриппа не угрожает Ростовской области — власти

“Я вам назову цифры 2010 года: тогда вакцинировали меньше 20% всего населения области, в пределах полумиллиона людей. В 2018 году мы провакцинировали 47,3% жителей региона, это практически два миллиона человек”, — привел данные Бондарев. По его мнению, если бы не было такого охвата, то из-за погодных условий в области бы были проблемы с гриппом.
“На сегодняшний день я могу заверить всех жителей области, что эпидемии не будет. У нас сложная эта неделя и максимум — еще одна”, — добавил замгубернатора. Он отметил, что на прошлой неделе детская заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14%.
“В области мы находимся на 20% выше эпидпорога, по Ростову — на 18% ниже эпидпорога, хотя здесь всегда было больше проблем из-за населенности, — считает Бондарев. Он уверен, что вакцинация прошла успешно, в следующем году в регионе планируют провакцинировать не менее 50% населения. “Это залог того, что не будет эпидемий. Тем более штаммы постоянно меняются, и перепады температуры с плюса на минус благоприятствуют развитию инфекций”, — заключил спикер.