Эпидемия гриппа не угрожает Ростовской области — власти

“В области мы находимся на 20% выше эпидпорога, по Ростову — на 18% ниже эпидпорога, хотя здесь всегда было больше проблем из-за населенности, — считает Бондарев. Он уверен, что вакцинация прошла успешно, в следующем году в регионе планируют провакцинировать не менее 50% населения. “Это залог того, что не будет эпидемий. Тем более штаммы постоянно меняются, и перепады температуры с плюса на минус благоприятствуют развитию инфекций”, — заключил спикер.