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Генсекретарь FIFA подарила сыну Лопыревой именной мяч

15 марта 2019, 06:01
Фото: instagram.com/lopyrevavika/
Уроженку Ростова-на-Дону, модель Викторию Лопыреву, которая находится в Майами, посетила генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, об этом блондинка сообщила поклонникам в Instagram.

Фатма Самура преподнесла новорожденному сыну Виктории и бизнесмена Игоря Булатова эксклюзивные подарки. Теперь у маленького Марка Леонеля есть футбольный мяч с инициалами.

На снимке, опубликованном моделью, Фатма держит мальчика на руках. На ногах у него пинетки, напоминающие футбольные бутсы, а лицо ребенка мать скрыла сердечком.

"Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью, которая заслуживает огромного уважения. Теперь у нас есть мяч с его инициалами и другие подарки", - написала блондинка.

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