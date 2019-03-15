Генсекретарь FIFA подарила сыну Лопыревой именной мяч

Фатма Самура преподнесла новорожденному сыну Виктории и бизнесмена Игоря Булатова эксклюзивные подарки. Теперь у маленького Марка Леонеля есть футбольный мяч с инициалами.
На снимке, опубликованном моделью, Фатма держит мальчика на руках. На ногах у него пинетки, напоминающие футбольные бутсы, а лицо ребенка мать скрыла сердечком.
"Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью, которая заслуживает огромного уважения. Теперь у нас есть мяч с его инициалами и другие подарки", - написала блондинка.