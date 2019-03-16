Виноделы Дона становятся банкротами за два года после получения лицензии

Он считает, что на Дону перспективно развивать малые и средние предприятия. Предприниматель отметил, что виноградари успешно сажают виноград благодаря субсидиям. "Но как только мы доходим до производства вина, то упираемся в стену. Все оборудование для виноделия только за границей, субсидий нет, и самое главное - законодательство", - сообщил Молчанов. Он отметил, что у небольших производителей с продажей вина возникают трудности. "При таком уровне налогообложения, по нашим подсчетам, через два года после получения лицензии мы становимся банкротами", - заключил спикер.