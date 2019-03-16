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Виноделы Дона становятся банкротами за два года после получения лицензии

16 марта 2019, 14:08
Фото: pixabay.com
Через два года после получения лицензии предприятия Ростовской области становятся банкротом из-за высоких налогов, рассказал глава крестьянского хозяйства Мартыновского района Николай Молчанов во время круглого стола "О виноградарстве и виноделии в Ростовской области" в пятницу.

"К сожалению, как показала практика, на Дону большие хозяйства не могут существовать без закупки виноматериала за границей или в других регионах России. Одно из ведущих предприятий региона "Ростовский комбинат шампанских вин" не имеет ни одного гектара виноградников, поэтому оно и ведущее. А те хозяйства, у которых были большие площади виноградников, к сожалению, просели без такого виноматериала", - сообщил Молчанов.

Он считает, что на Дону перспективно развивать малые и средние предприятия. Предприниматель отметил, что виноградари успешно сажают виноград благодаря субсидиям. "Но как только мы доходим до производства вина, то упираемся в стену. Все оборудование для виноделия только за границей, субсидий нет, и самое главное - законодательство", - сообщил Молчанов. Он отметил, что у небольших производителей с продажей вина возникают трудности. "При таком уровне налогообложения, по нашим подсчетам, через два года после получения лицензии мы становимся банкротами", - заключил спикер.

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