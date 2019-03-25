Автосигнализация возле ТЦ в Ростове не работает из-за глушилок — эксперт

"Кто ставит - непонятно. С такой проблемой уже сталкивались в прошлом году: на парковке возле Магнита, который находится около Темерника, автомобили массово отказывались реагировать на брелоки сигнализаций. Вряд ли это делают сами магазины. Это включают глушилку сигнала, которая в свободном доступе продается на AliExpress. Сигнализация при этом не отключается, просто глушилка создает стену между машиной и брелоком, то есть когда нажимают на брелок, сигнал до машины не проходит. Это могут делать ради прикола", - рассказал представитель сообщества автолюбителей.