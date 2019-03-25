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Posted 25 марта 2019,, 09:36

Published 25 марта 2019,, 09:36

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Автосигнализация возле ТЦ в Ростове не работает из-за глушилок — эксперт

25 марта 2019, 09:36
В Ростове возле крупных гипермаркетов не срабатывают пульты сигнализации на открытие машины из-за глушилок, рассказал представитель сообщества автолюбителей.

Ранее сразу несколько водителей, оставивших машины возле ростовского гипермаркета "Касторама" на Западном, пожаловались на то, что у них не сработали пульты сигнализации на открытие машины. После этого горожане стали писать, что сталкивались с аналогичной ситуацией в других общественных местах Ростова: на парковках возле рынков "Алмаз", "Фортуна", ТРЦ "Золотой Вавилон".

"Кто ставит - непонятно. С такой проблемой уже сталкивались в прошлом году: на парковке возле Магнита, который находится около Темерника, автомобили массово отказывались реагировать на брелоки сигнализаций. Вряд ли это делают сами магазины. Это включают глушилку сигнала, которая в свободном доступе продается на AliExpress. Сигнализация при этом не отключается, просто глушилка создает стену между машиной и брелоком, то есть когда нажимают на брелок, сигнал до машины не проходит. Это могут делать ради прикола", - рассказал представитель сообщества автолюбителей.

Как сообщили RostovGazeta в гипермаркете "Касторама", к ним с подобной проблемой никто не обращался.

"Проверок никаких нет, потому что мы никакого специального оборудования на своих стоянках не используем", - сообщил представитель магазина.

Вы сталкивались с такой проблемой?
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#Общество#Эксклюзив#Новости#Опросы
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