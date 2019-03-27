Ростовская область оказалась в конце рейтинга доступности ипотеки

Так, в 2018 году 23% семей Ростовской области могут позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит. Тогда как в 2017 году доля таких семей достигала лишь 16,2%.
"В пятерке регионов-лидеров по доступности расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Согласно рейтингу, в 36 регионах доступность выше среднероссийской. Замыкают рейтинг в основном национальные республики - Чечня, Ингушетия и Дагестан, а также Республика Крым и Севастополь", - говорится в исследовании.