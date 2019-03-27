rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовская область оказалась в конце рейтинга доступности ипотеки

27 марта 2019, 16:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ростовская область заняла 67 место среди 84 субъектов РФ по уровню доступности покупки жилья в ипотеку для населения, говорится в исследовании агентства "РИА Рейтинг".

Так, в 2018 году 23% семей Ростовской области могут позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит. Тогда как в 2017 году доля таких семей достигала лишь 16,2%.

"В пятерке регионов-лидеров по доступности расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Согласно рейтингу, в 36 регионах доступность выше среднероссийской. Замыкают рейтинг в основном национальные республики - Чечня, Ингушетия и Дагестан, а также Республика Крым и Севастополь", - говорится в исследовании.

Материалы по теме
На проект "Ипотека" в Ростовской области потратят 5 млрд рублей Более 830 млн потратят в Ростовской области на субсидирование ипотеки
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28