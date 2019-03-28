МЧС выплатит авиазаводу Таганрога 53 млн рублей за ремонт самолета-амфибии

Таганрогский авиазавод обратился в суд из-за того, что МЧС не перечислил оплату ремонта самолета Бе-200 ЧС, который получил повреждения во время тушения пожаров в Португалии в августе 2016 года. Ремонтные работы были выполнены в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. Работы центр МЧС принял, подтвердив, что восстановление самолета выполнено в полном объеме.
"Арбитражный суд Красноярского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России» в пользу Таганрогского авиазавода задолженность в сумме 53 747 678 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в решении суда.