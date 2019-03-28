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МЧС выплатит авиазаводу Таганрога 53 млн рублей за ремонт самолета-амфибии

28 марта 2019, 20:02
Фото: pxhere.com
ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России» выплатит ТАНТК более 53 миллионов рублей за ремонт самолета-амфибия во время тушения пожаров в Португалии, говорится в решении Арбитражного суда Красноярского края.

Таганрогский авиазавод обратился в суд из-за того, что МЧС не перечислил оплату ремонта самолета Бе-200 ЧС, который получил повреждения во время тушения пожаров в Португалии в августе 2016 года. Ремонтные работы были выполнены в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. Работы центр МЧС принял, подтвердив, что восстановление самолета выполнено в полном объеме.

"Арбитражный суд Красноярского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России» в пользу Таганрогского авиазавода задолженность в сумме 53 747 678 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в решении суда.

Ранее авиазавод выплатил по суду 5,6 миллионов рублей за ремонт этого же поврежденного самолета.

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