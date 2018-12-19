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ТАНТК отсудил 5 млн руб у МЧС за ремонт самолета после тушения пожара в Португалии

19 декабря 2018, 08:30
Фото: usnavy / flickr.com
United States government work
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева отсудил более 5 миллионов рублей у МЧС за ремонт поврежденного во время тушения пожара в Португалии самолета, следует из материалов электронной картотеки.

"Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск таганрогского завода на сумму в 5,6 миллиона рублей",- сказано в документах.

ТАНТК обратился в арбитражный суд после того, как не получил от МЧС оплаты за проведенный ремонт самолета-амфибии Бе-200 ЧС, получившего повреждения крыла во время тушения пожара в Португалии. Завод направил на место бригаду из 14 специалистов, ремонт проводили в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с чем контракт на выполнение работ не заключали.

Представители завода проверили самолет и полностью отремонтировали поломанные элементы. Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС отремонтированный самолет принял и подтвердил, что восстановительный ремонт выполнен в полном объеме и с хорошим качеством, воздушное судно и его системы исправны.

Оплата не поступила вовремя, так как ответчик полагал, что поскольку госзадание ответчика не предусматривает выполнение авиационных работ за пределами территории РФ, оплачивать работу должно МЧС России.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о полном удовлетворении иска и возврате ТАНТК имени Бериева излишне оплаченных 14,3 тысячи рублей госпошлины.

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