ТАНТК отсудил 5 млн руб у МЧС за ремонт самолета после тушения пожара в Португалии

ТАНТК обратился в арбитражный суд после того, как не получил от МЧС оплаты за проведенный ремонт самолета-амфибии Бе-200 ЧС, получившего повреждения крыла во время тушения пожара в Португалии. Завод направил на место бригаду из 14 специалистов, ремонт проводили в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с чем контракт на выполнение работ не заключали.