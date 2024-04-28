Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

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Днем в воскресенье, 28 числа, температура составит +27 градусов, будет облачная погода. А ночью похолодает до +16 градусов.
В начале следующей недели термометры покажут +25 градусов, а скорость ветра достигнет отметки 7 метров в секунду. Во вторник похолодает до +19 градусов и сохранится сильный ветер.
При этом похолодание будет сохраняться в течение одного дня, после чего температура снова пойдет вверх. Так, в среду, 1 мая, она достигнет +24 градусов.
Но с 3 числа средняя температура составит около +18 градусов.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.