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Posted 29 марта 2019, 13:55

Published 29 марта 2019, 13:55

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

День птиц отметят в зоопарке Ростова в воскресенье

29 марта 2019, 13:55
Международный день птиц отметят в зоопарке Ростова-на-Дону 31 марта, сообщила пресс-служба зоосада.

С 11.00 мск в зоопарке пройдут праздничные мероприятия, среди которых викторина, мастер-класс, интерактивные площадки с участием школьников в рамках проекта "Живая книга".

В 13.00 пройдут показательные кормления журавлей, а в 13.30 мск пеликанов. В 14.00 мск начнется экскурсия "Пернатые жители Ростовского-на-Дону зоопарка".

Напомним, конкурс по выбору имени молодому альпака объявил Ростовский зоопарк.

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