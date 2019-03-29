Ночные учения снайперов прошли в Ростовской области

Особое внимание уделили нахождению целей противника и определения расстояния до них, ведению огня в любое время суток в различных условиях местности. Кроме того, снайперы отработали скрытое перемещение и маскировку при помощи табельных и подручных средств, выбор позиций, корректировку огня и использование различных средств наблюдения.