Проезд на общественном транспорте Ростова не вырастет до 50 руб — эксперт

Ранее в СМИ появилась информация, что с июля 2019 года разовая поездка в общественном транспорте Ростова может подорожать до 50 рублей. Таким образом, по данным СМИ, департамент транспорта будет стимулировать переход горожан на безналичную систему оплаты проезда.
"Непонятно, откуда эта цифра взялась вообще? Стоимость проезда вырастет, но, на мой взгляд, это будет не такое сильное подорожание, так как в любом случае никто не позволит: ни власти, ни тарифная комиссия. Мы ожидаем, что подорожание в основном будет из-за увеличения разницы между оплатой наличными и картами", - сообщил Негодаев.
По его словам, проезд при оплате банковской или транспортной картой подорожает на пару рублей.
"Проезд при оплате наличными вырастет ощутимо, и по нашим оценкам в пределах 28-32 рублей", - подчеркнул эксперт.