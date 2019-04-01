Проезд на общественном транспорте Ростова не вырастет до 50 руб — эксперт

"Непонятно, откуда эта цифра взялась вообще? Стоимость проезда вырастет, но, на мой взгляд, это будет не такое сильное подорожание, так как в любом случае никто не позволит: ни власти, ни тарифная комиссия. Мы ожидаем, что подорожание в основном будет из-за увеличения разницы между оплатой наличными и картами", - сообщил Негодаев.