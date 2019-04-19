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Оборот розничной торговли продолжает расти в Ростовской области

19 апреля 2019, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В первом квартале 2019 года жители Ростовской области приобрели через розничную торговую сеть товаров на общую сумму более 215 миллиарда рублей, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с январем-мартом 2018 года оборот розничной торговли в регионе вырос на 1,8%. При этом более быстрыми темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 2,7%), чем продовольственных (на 0,8%).

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия приходится 48,5% всего оборота в обороте розницы. На крупных ритейлеров пришлось 43,9% всего объема, на рынки и ярмарки - порядка 9%. Оставшуюся долю сформировали представители малого бизнеса.

Кроме того, оборот индустрии общественного питания в Ростовской области увеличился на 4,1% и составил 8,4 миллиарда рублей.

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#Новости#Экономика
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