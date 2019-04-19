Оборот розничной торговли продолжает расти в Ростовской области

По сравнению с январем-мартом 2018 года оборот розничной торговли в регионе вырос на 1,8%. При этом более быстрыми темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 2,7%), чем продовольственных (на 0,8%).
На продукты питания, включая напитки и табачные изделия приходится 48,5% всего оборота в обороте розницы. На крупных ритейлеров пришлось 43,9% всего объема, на рынки и ярмарки - порядка 9%. Оставшуюся долю сформировали представители малого бизнеса.
Кроме того, оборот индустрии общественного питания в Ростовской области увеличился на 4,1% и составил 8,4 миллиарда рублей.