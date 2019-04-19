Соседи жестоко наказали любителя ночного шансона в Ростове

Подписчики популярного паблика поддержали «художника». Один из комментаторов даже предложил запенить или заварить дверь шумного соседа. Нашлись и те, кто решил, что такие меры не возымеют должного действия и нужны более радикальные решения. «Взять вырубить свет ему, а когда выйдет вырубить его», — предложил подписчик.