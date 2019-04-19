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Соседи жестоко наказали любителя ночного шансона в Ростове

19 апреля 2019, 09:34
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители одного из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону написали краской на двери соседа, что хотят спать, фото происшествия опубликовано в соцсети.

На двери одной из квартир дома появилась надпись: «Мы хотим спать», сделанная краской. По словам автора сообщения, сосед досаждал проживающим в доме громкой музыкой по ночам. «В очередной раз наш сосед решил послушать шансон ночью, на устные увещевания сделать музыку потише не реагировал. Видимо у кого-то из соседей припекло», — подписал снимок его автор.

Подписчики популярного паблика поддержали «художника». Один из комментаторов даже предложил запенить или заварить дверь шумного соседа. Нашлись и те, кто решил, что такие меры не возымеют должного действия и нужны более радикальные решения. «Взять вырубить свет ему, а когда выйдет вырубить его», — предложил подписчик.

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#Новости#Происшествия
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