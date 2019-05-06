Губернатор раскритиковал работу парковок в Ростове

«Парковки работают, но бесплатные. На сегодняшний день, к сожалению, положительным опытом по работе платных парковок обладает только Москва. Есть нюанс, согласно которому предоставлять данные из банка полиции могут только по запросу государственных органов управления, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Пока у нас это не работает, но на федеральном уровне уже такая работа ведется», - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Губернатор региона подчеркнул, что парковочное пространство в Ростове просто не функционирует.
«Автомобиль стоит там, где захочет, и из-за этого сужаются улицы, переулки. Это все создает риски для ДТП. Вы взяли все и «лапки» опустили, и ждете, когда закон появится, но в условиях, которых мы живем, тоже ведь надо искать решение, и пока этого не происходит. У вас есть 10 дней, чтобы мне доложить предложения по организации этой работы», - заявил Василий Голубев.