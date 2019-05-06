Губернатор раскритиковал работу парковок в Ростове

«Автомобиль стоит там, где захочет, и из-за этого сужаются улицы, переулки. Это все создает риски для ДТП. Вы взяли все и «лапки» опустили, и ждете, когда закон появится, но в условиях, которых мы живем, тоже ведь надо искать решение, и пока этого не происходит. У вас есть 10 дней, чтобы мне доложить предложения по организации этой работы», - заявил Василий Голубев.